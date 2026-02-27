L’Hiopos Lleida fitxa un base: acorda amb l’UCAM Múrcia la cessió de Dani Garcia
Fins a final de temporada, amb una opció de traspàs, i el club no descarta incorporar un altre exterior si Krutwig obté el passaport croat
L’Hiopos Lleida reprendrà la competició la propera setmana, després de l’aturada per la disputa de la Copa del Rei i de les Finestres FIBA, amb una nova incorporació, la del base Dani Garcia, que arriba per reforçar una posició molt debilitada des de l’inici de temporada i en la qual estava coix arran de la marxa del letó Kristers Zoriks a començaments de gener.
Dani Garcia, d’1,85 metres d’estatura i que acaba de complir 28 anys, arriba en qualitat de cedit per l’UCAM Múrcia, malgrat que el club es guarda una opció de traspàs a final de temporada si l’entitat murciana decidís prescindir dels seus serveis. El base de Mataró va arribar al conjunt dirigit per Sito Alonso la passada temporada procedent del Baxi Manresa, on va explotar i va firmar els seus millors números en la seua última campanya, amb 6,1 punts, 1,7 rebots, 3,7 assistències i 7 de valoració per partit, amb una participació de 15 minuts de mitjana.
Malgrat la insistència del club del Bages per renovar-lo, Garcia va decidir posar fi a cinc temporades al Manresa i va acceptar l’oferta de la Múrcia. La passada campanya va jugar una mitjana de nou minuts, aportant 1,9 punts, 1 rebot i 1,3 assistències. Aquesta campanya, tanmateix, no ha arribat a jugar ni un sol minut a la Lliga ACB.
Va ser convocat en tres ocasions, en els encontres contra San Pablo Burgos, Casademont Saragossa i Unicaja, però sense arribar a disputar ni un segon, encara que sí que ha tingut protagonisme a la FIBA Europe Cup, en la qual ha disputat un total d’11 enfrontaments, firmant una mitjana de 5,2 punts, 3,4 assistències i 1,6 rebots en els 15 minuts de mitjana que ha estat sobre la pista.
Format al planter de la UE Mataró, va jugar posteriorment a Hospitalet i Martorell, ambdós a LEB Plata, fins que el va fitxar el Manresa el 2018. Aquella primera temporada la va passar cedit a l’Osca, de LEB Or, categoria en la qual es va enfrontar al Força Lleida, amb un balanç d’una victòria i una derrota.
El fitxatge de Dani Garcia, que es farà oficial possiblement avui divendres, s’ha accelerat perquè demà acaba el termini per fitxar jugadors de la Lliga ACB. Aquest podria no ser l’únic que faci l’Hiopos Lleida per afrontar el tram final de temporada, encara que dependrà en bona mesura que Cameron Krutwig pugui aconseguir el passaport croat –nacionalitat de la qual és la seua dona– i alliberi així una de les places d’extracomunitari.
Garcia té previst arribar a Lleida entre avui i demà per posar-se immediatament a les ordres de Gerard Encuentra i preparar el retorn de lliga del proper 8 de març a la pista del Baskonia.
Encuentra i Krutwig, al col·legi Lestonnac
L’alumnat d’Educació Primària del col·legi Lestonnac de Lleida va viure dimecres passat una jornada molt especial amb la visita de diversos membres de l’Hiopos Lleida, gràcies al conveni de col·laboració que uneix totes dos entitats des de fa set anys. Hi van assistir Gerard Encuentra i el pivot Cameron Krutwig, a banda del Team Manager de l’equip, David Álvarez, el del planter Ibou Dabo i les jugadores del Robles Lleida Carla Fernández i Laura Biczo.
Oriol Paulí i Golomán debuten avui
Oriol Paulí i Gygy Golomán debuten avui amb les seues respectives seleccions en la segona finestra de classificació per a la Copa del Món que acollirà Qatar el 2027. La selecció espanyola, amb el gironí convocat, afronta avui (14.00) el primer dels seus dos duels davant d’Ucraïna, a la qual ret visita a Riga a la recerca d’allargar el seu bon començament sota el comandament de Chus Mateo. Per la seua part, l’Hongria de Golomán rep avui (18.00) la temible França.
Doble duel de l’Amara en dos dies a Andalusia
Després de l’aturada de la Lliga U, l’Amara Lleida reprèn la competició afrontant un doble duel per Andalusia, una mesura per abaratir costos de desplaçament. L’equip lleidatà, que només ha guanyat un partit dels quatre disputats fins a la data corresponents a aquesta segona fase, visita avui (18.00 hores) el cuer Granada i demà (18.00 hores) l’Unicaja, amb el qual està igualat. “Jugarem dos partits en dos dies, que no és una cosa normal i que molts viurem per primera vegada, però que es dona en aquesta nova competició”, va comentar Borja Comenge.
Jabari Parker jugarà cedit al Joventut
L’ala-pivot nord-americà Jabari Parker, de 2,03 metres i 30 anys, jugarà a l’Asisa Joventut fins al final de la present temporada en qualitat de cedit pel Partizan de Belgrad, amb la intenció de reforçar el joc interior i suplir la important baixa del seu compatriota Sam Dekker. El jugador de Chicago, ex del Barça, arriba després de no entrar en els plans del nou tècnic del Partizan, el també exblaugrana Joan Peñarroya.