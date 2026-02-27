Lleida aposta fort per acollir la Final Four
La Paeria ha apujat l’oferta econòmica d’altres anys . Ahir es va presentar la documentació
Lleida és, des d’ahir, candidata a acollir per quarta vegada a la seua història la Final Four de la WS Europe Cup, la segona competició continental d’hoquei patins que el Llista ha conquerit en tres ocasions. La Paeria i el club van fer oficial ahir la petició davant de la World Skate Europe, cinc dies abans que expiri el termini per a la presentació de candidatures, amb el convenciment que és la millor candidata “amb diferència”. De fet, el consistori ha apostat fort per aconseguir l’organització i ha incrementat substancialment l’oferta econòmica respecte a altres edicions en les quals també s’ha presentat, com el 2018, 2019, 2024 i 2025.
La decisió final es coneixerà a mitjans de la propera setmana i de moment es desconeix qui rivalitzarà amb el quadre llistat, ja que cap dels altres tres equips no ho ha fet públic, si bé el Calafell i el Juventude Pacense portuguès semblen disposats a presentar candidatura, mentre que el Monza italià és una incògnita.
Independentment de qui opti a ser la seu, el president llistat, Enric Duch, ho té clar: “És la millor seu de totes. Ens avalen moltes coses, entre les quals l’experiència que tenim en aquest tipus d’esdeveniments, ja que hem acollit tres Final Fours, a més de Copes del Rei i de la Reina. Considero que no hi ha color respecte a la resta de candidats. La World Skate ja sap que és una aposta segura perquè sempre que l’hem acollit ha estat tot un èxit”, va asseverar.
A més, Duch va posar un especial èmfasi en un punt que pot resultar decisiu a l’hora de l’elecció, i és que per les dates en les quals es disputarà la Final Four, el 18 i 19 d’abril, el Llista celebrarà el seu 75 aniversari. “És una efemèride molt important i confiem que això pesi a l’hora de decidir, com ja va ocórrer l’any passat amb l’Igualada”, va apuntar.
Per la seua part, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va reconèixer que per al Llista “és la competició fetitxe”. No en va disputarà la seua setena Final Four en nou anys, a banda de destacar la capacitat organitzativa del club i de la ciutat. “El mateix dia que es va aconseguir la classificació ja vam començar a parlar d’acollir-la, perquè és una responsabilitat municipal estar al costat del club més important de la nostra ciutat”, va afirmar.
Jugar-la a casa seria, segons el parer del capità del Pons Lleida, Sergi Duch, “un plus”, i va reconèixer que “per a nosaltres és una competició fetitxe i ens encantaria tornar a aixecar aquest títol. És cert que és molt complicat, però fer-la a casa ens dona més possibilitats per la comunió que hi ha amb el públic”.