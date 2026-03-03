L’acta diu que Joan Campins va ser increpat, però no li van llançar objectes
Contràriament al que va publicar ahir de forma errònia aquest diari.
L’acta arbitral del Sant Andreu-Atlètic Lleida, dirigit pel col·legiat Oriol Cartiel, va revelar que l’aturada del partit en el minut 29 va ser “deguda a incidents protagonitzats per aficionats contraris a l’equip visitant, els qui portaven bufandes i samarretes del Lleida CF”.
“Durant l’execució d’una sacada de banda executada per Joan Campins, diversos espectadors el van increpar de forma reiterada i ofensiva. Així mateix, van arribar a refregar-lo per l’esquena diversos objectes, com bufandes del Lleida CF i bitllets, a més de tocar-lo mentre li dirigien crits”, explica el text arbitral.
Per tant, el col·legiat va decidir parar el joc durant un minut “en apreciar un risc per a la integritat física de l’esmentat jugador”, però no va comentar res sobre que se li llancessin objectes, contràriament al que va publicar ahir de forma errònia aquest diari.
ARNAU VILÀ FONT
A més, les imatges de la retransmissió televisiva del partit –emès per Esport3– coincideixen amb la versió del col·legiat, ja que s’observen tres aficionats del Lleida CF que s’atansen molt a Campins, exjugador del club blau, amb símbols del seu antic equip i bitllets, amb actitud desafiadora però sense llançar res.
El col·legiat afegeix que “vaig procedir a comunicar el succeït al delegat de camp. Aquest va ordenar l’emissió d’un avís per megafonia i el reforç immediat de la seguretat a la zona afectada”. “Una vegada adoptades aquestes mesures, el partit es va reprendre amb normalitat, no produint-se nous incidents ni a l’esmentat sector ni en la resta del públic,” conclou l’àrbitre del partit, del comitè català.