L’Atlètic Lleida va marxar amb les mans buides de la visita al camp del líder, el Sant Andreu, per un error de Pau Torres en la sortida de la pilota en un malentès amb Asier. El cert és que els de Jordi López no es van merèixer guanyar, fins i tot tampoc empatar, però el resultat va condemnar un equip que va treballar bé en defensa però que amb prou feines va tenir idees en atac.
Després de tancar-se la vint-i-cinquena jornada, els lleidatans es troben a sis punts de la zona de play-out que ocupa el València Mestalla, al perdre davant del Barça Atlètic (0-2), i a vuit de la permanència que marca l’SD Eivissa amb la derrota a Alcoi (1-0).
La primera arribada de perill va ser per als locals a l’11, quan Lucas Viña va connectar un tret que va trobar la mà de Pau Torres. A més, la proposta ofensiva del Sant Andreu era enviar el punta Marcos Mendes a la carrera, però un imperial Daouda li guanyava tots els duels. Els lleidatans, per la seua part, es conformaven amb mantenir la composició tàctica, minimitzant espais en defensa i enviant pilotes llargues en atac, totes sense èxit.
Encara que al partit li faltava ritme, els aficionats es van encarregar de posar-hi la tensió, molt actius tant per animar com per protestar i xiular els jugadors de l’Atlètic Lleida. De fet, entre l’afició local també van estar prop de 100 aficionats del Lleida CF, atrets per la iniciativa del conjunt local de pagar-los el desplaçament per anar contra el rival ciutadà.
La tensió es va desencadenar en el minut 29 quan el partit es va parar durant un minut després que Campins anés a servir de banda des de la zona dels aficionats lleidatans i aquests li increpessin i llancessin objectes, la qual cosa va obligar el col·legiat a aturar el joc.
Una vegada reprès el matx, el guió va ser el mateix, però tot va canviar en el minut 40. Pau Torres va servir de porteria en curt per a Asier, però va ser una passada tan compromesa que Max Marcet la va interceptar i el rebot va caure a Pau Darbra, que va definir a plaer per transformar l’1-0. Un gol que va deixar en res tot el treball defensiu dels primers 45 minuts, en els quals l’Atlètic Lleida, sense generar perill, es mostrava molt sòlid en defensa.
Després del descans, ambdós equips van abaixar les pulsacions malgrat el lleuger domini local, tant en joc com en el marcador. Davant de la impossibilitat d’arribar a l’àrea rival i la falta d’inspiració, Jordi López va moure la banqueta i va passar a jugar un 5-3-2, en què els lleidatans podien treure millor la pilota des de darrere, però sense idees en camp contrari.
D’aquesta manera van passar els minuts sense pena ni glòria, fins a arribar al minut 78, quan Javi Gómez, en la prolongació d’un córner, va rematar de cap directament al pal. Els del Segrià només van amenaçar d’empatar durant els cinc minuts d’afegit, però a la desesperada amb centrades i córners que no van trobar rematador.