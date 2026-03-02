L'acta arbitral del Sant Andreu - Atlètic Lleida: "espectadors van increpar i tocar Joan Campins"
La tensió es va desencadenar en el minut 29 quan el partit es va parar durant un minut després que Campins anés a servir de banda des de la zona dels aficionats lleidatans
L’Atlètic Lleida va marxar amb les mans buides de la visita al camp del líder, el Sant Andreu, per un error de Pau Torres en la sortida de la pilota en un malentès amb Asier. El cert és que els de Jordi López no es van merèixer guanyar, fins i tot tampoc empatar, però el resultat va condemnar un equip que va treballar bé en defensa però que amb prou feines va tenir idees en atac.
Encara que al partit li faltava ritme, els aficionats es van encarregar de posar-hi la tensió, molt actius tant per animar com per protestar i xiular els jugadors de l’Atlètic Lleida. De fet, entre l’afició local també van estar prop de 100 aficionats del Lleida CF, atrets per la iniciativa del conjunt local de pagar-los el desplaçament per anar contra el rival ciutadà.
La tensió es va desencadenar en el minut 29 quan el partit es va parar durant un minut després que Campins anés a servir de banda des de la zona dels aficionats lleidatans i aquests li increpessin i llancessin objectes, la qual cosa va obligar el col·legiat a aturar el joc.
En el UE Sant Andreu vs Atletic Lleida, varios aficionados del Lleida CF se han desplazado al Narcís Sala para animar a los locales.— GRADA B pro (@GradaBpro) March 1, 2026
⚠️ El partido se detuvo en el min. 29 cuando unos aficionados increparon a Joan Campins, ex jugador del Lleida CF.pic.twitter.com/vrUCYqPBoP
Segons l'acta arbitral, "al minut 29 es va aturar el joc degut a incidents protagonitzats per aficionats contraris a l'equip visitant, els quals portaven bufandes i camisetes del Lleida CF. [...] Diversos espectadors van increpar de forma reiterada i ofensiva el jugador número 20, Joan Campins. Així mateix, van arribar a fregar-li per l'espatlla diversos objectes, entre els quals bufandes i bitllets, a més de tocar-lo mentre el cridaven. En apreciar un risc per la integritat física del jugador, vaig aturar el joc. Un cop comunicat, no es van produir més incidents".