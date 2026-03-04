A un pas del miracle
El Barça bat per 3-0 l’Atlètic en una exhibició de joc però es queda a les portes d’igualar el 4-0 de l’anada. El doblet de Bernal i el gol de Raphinha van fer somiar amb la remuntada
El miracle de la remuntada no va tenir lloc, però es va quedar molt a prop. El Barça va caure eliminat de la Copa, però amb el cap ben alt, superant per 3-0 l’Atlètic de Madrid en un Camp Nou entregat i que va somiar durant 90 minuts que igualar el 4-0 de l’anada era possible. Bernal, amb un inesperat doblet, i Raphinha, de penal, van ser els artífexs de l’esperança en una actuació coral plena d’orgull i bon joc. Però el quart no va arribar i a molts els va venir a la ment el polèmic gol anul·lat a Cubarsí al Metropolitano que, com ahir va quedar demostrat, hauria canviat la pel·lícula, que finalment va deixar al conjunt matalasser com a finalista.
Acompanyat per un Camp Nou que es va preparar per a la seua primera gran nit des de la reobertura, amb un mosaic en què es llegia Juguem Com Som i un ambient eixordador, el Barça va sortir a tomba oberta. Al primer minut Fermín va fer intervenir el porter visitant Musso i va establir com es desenvoluparia el partit: l’Atlètic totalment tancat i un Barça que ofegava el rival. Ni la lesió de Koundé a l’11 va frenar l’escomesa del conjunt de Flick, que va vorejar l’1-0 mitjançant Ferran i, finalment el va trobar, un quart d’hora després, en un córner servit en curt. Lamine Yamal va rebre la pilota, es va plantar a la línia de fons amb una esquivada i va entregar el gol amb safata a Bernal (1-0).
Primer pas aconseguit. Raphinha va ser qui més ho va intentar abans del descans amb dos xuts, però l’energia blaugrana semblava que arribava al límit al tram final de la primera part. Tant va ser així que l’Atlètic, que només havia creuat a camp rival per trobar dos ocasions anul·lades de Griezmann, va estar a punt de l’1-1 en un cop de cap de Lookman en l’afegit. Els de Flick demanaven oxigen, però abans d’anar-se’n als vestidors van trobar una cosa millor: Pedri va caure a l’àrea per culpa de Pubill. Penal, que Raphinha va convertir (2-0) per arribar a mig camí, també en la remuntada.
Semblava difícil mantenir el ritme de la primera meitat i malgrat que el domini continuava sent aclaparador, tan sols van provar Musso Fermín i Bernal de forma gairebé consecutiva al 55. A poc a poc els minuts corrien, i al Barça li va sortir un altre contratemps. Balde, que ja havia entrat per Koundé, es va lesionar al 70’. Flick va fer entrar Araujo, però per fer de davanter, però el 3-0 va arribar per una altra via, en una centrada de Cancelo en què Bernal va firmar el seu doblet al 72’ (3-0). El domini del Barça era absolut, amb infinitat d’atacs, però cada vegada amb més cor que cap. Amb la medul·lar fosa, ho van intentar Lamine Yamal i Rashford, que al 89’ va cedir una pilota a Gerard Martín i aquest va vorejar el 4-0. Quedaven sis minuts d’afegit, però va ser l’última opció per segellar la gesta.
El Barça recupera 80 milions en fair play
El Límit de Cost de Plantilla Esportiva (LCPD) del FC Barcelona després del mercat d’hivern va créixer més de 80 milions d’euros fins als 432,8 milions d’euros, pels 761,2 milions del Reial Madrid, l’entitat que més marge té, i els 22,1 milions del Sevilla FC, el que menys en té, segons l’actualització de LaLiga dels límits salarials dels clubs de Primera i Segona. El Barça és, amb diferència, l’equip que més creix després de l’anterior actualització, al setembre. Llavors, el cost de la plantilla va disminuir a 351,2 milions d’euros i ara recupera terreny fins als 432,8.
Demanen presó per insults racistes
La Fiscalia del Principat d’Astúries ha sol·licitat 1 any i 3 mesos de presó per a un jove acusat de proferir insults racistes contra el blaugrana Marcus Rashford durant el partit disputat a l’estadi Carlos Tartiere d’Oviedo el 25 de setembre passat. Segons l’escrit de Fiscalia, els fets van passar cap a les 22.02 hores, quan l’acusat, nascut el 2007, va cridar “negrata” al jugador anglès.
Rodrygo diu adeu a la temporada i al Mundial
El brasiler Rodrygo Goes pateix una ruptura del lligament creuat anterior i del menisc extern del genoll dret, lesió que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc almenys fins a final de la present temporada i que li farà perdre’s el Mundial que es disputa aquest estiu, segons va informar ahir el Reial Madrid en un comunicat. El brasiler es va lesionar durant el partit de dilluns contra el Getafe, però va continuar jugant durant mitja hora més.