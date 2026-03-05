L’última gran nit del Lleida continua sent única
Amb l’eliminació de l’Athletic, l’equip lleidatà continua com l’únic de tota la història en remuntar una eliminatòria copera a Anoeta
No és una època pròspera, en cap sentit, per al Lleida. Tot i així, pot presumir de què, després de la seua última gran nit fa gairebé una dècada, continua sent l’únic equip en la història capaç de remuntar una eliminatòria copera a Anoeta. Ho va intentar aquest dimecres l’Athletic Club, després de perdre per 0-1 en l’anada a San Mamés, però va caure de nou (1-0) i no ho va aconseguir.
Per això, la recordada remuntada culminada per Bojan Radulovic el 2017 (2-3) continua sent l’única vegada en el torneig del KO en què un equip visitant aixeca una eliminatòria a casa de la Reial Societat després d’haver perdut l’anada també com a local, segons dades de Misterchip. En aquella ocasió el conjunt donostiarra també va vèncer per 0-1 en el Camp d’Esports, gràcies a un gol de Canales.
El partit d’anada es va disputar el 26 d’octubre de 2017 i, un mes després, el 29 de novembre, va arribar el gran dia sota la pluja de Sant Sebastià. Encara que que la remuntada del Lleida Esportiu, dirigit per Gerard Albadalejo, va haver d’esperar en la segona meitat, que va arrancar amb molt poques esperances després dels gols de Llorente i Juanmi que van situar el 2-0 abans del descans i el 3-0 global, en un encreuament entre un equip europeu com aquella Real i un altre clàssic de la Segunda B com aquell Lleida.
Remuntada en la segona meitat
La primera pedra la va posar Aitor Núñez (2-1, 56), poc després va arribar el penal sobre Moussa, que Manu Molina va anotar per empatar el partit (2-2, 59) i obrir una porta a l’esperança. Els minuts passaven i només feia falta un gol (perquè llavors els gols com a visitant encara tenien valor doble i també totes les rondes coperes eren a doble partit, ara només ho són les semifinals).
I va ser en el minut 87, quan un jove de 17 anys d’origen serbi, Bojan Radulovic, va posar el cap a un centre de Manu Molina per estrenar-se com a golejador en el seu onzè partit amb el Lleida, firmar el 2-3 i aconseguir una gesta fins llavors inèdit i que encara no s’ha repetit. "Passen ells", com es va preguntar Juanmi abans de servir de centre del camp.
Periple internacional del del planter
Sens dubte va ser el millor moment de Radulovic amb la samarreta del Lleida, aquell dia quadribarrada, abans de començar un periple internacional que encara dura. A penes dos mesos després, va ser venut al Brighton. Només va jugar en el U23 del conjunt britànic i va acumular cessions en els filials d’Espanyol i Alabès.
El 2020 se’n va anar rumbó a l’AIK suec, també va militar en el Hèlsinki, amb el que va arribar a jugar competició europea, i actualment milita en l’Huddersfield de la tercera categoria anglesa. Després d’una altra cessió en el Fortuna Sittard neerlandès en la segona meitat de la passada campanya, ha tornat a l’equip britànic, en el qual suma 7 gols en 19 jornades, demostrant que, gairebé una dècada després, segueix amb olfacte golejador.