AUTOMOBILISME
Boya s’estrena en F2
El pilot aranès arranca l’etapa en la categoria de plata amb “ganes de treure un bon resultat”. La primera prova és a Melbourne, juntament amb l’F1
L’aranès Mari Boya arranca aquest cap de setmana el seu periple en la Fórmula 2, amb l’estrena de la temporada 2026 de la categoria, que viatja en paral·lel amb el gran circ de la Fórmula 1 i també comença la temporada a Melbourne.
Després de tres temporades a la Fórmula 3, el pilot de Les fa el salt a l’avantsala de l’elit de l’automobilisme, després d’un 2025 en el qual va firmar la seua millor temporada a nivell personal, aconseguint la tercera plaça en la classificació general. A més, es va convertir en el primer pilot de l’acadèmia d’Aston Martin, a la qual continua vinculat aquesta temporada i que li ha permès tractar de primera mà Fernando Alonso, que li ha aconsellat per millorar, segons ell, de forma molt propera.
L’aranès debutarà en la categoria amb l’escuderia Prema, una de les més reconegudes en la categoria. Competint amb l’equip italià, Mick Schumacher, Charles Leclerc i Oscar Piastri han estat campions de la categoria des de la seua creació el 2017, encara que l’últim any de Prema va ser molt discret i provarà de reconduir la situació aquesta temporada.
L’aranès es va mostrar “amb moltes ganes de córrer a Austràlia –un circuit desconegut per a ell, ja que no es corria en l’F3– i amb il·lusió de començar la temporada. De fet, estava previst que l’arrancada fos aquesta mateixa matinada, amb els lliures a partir de les 00.00 i la classificació a les 4.55, que l’aranès afronta “amb la intenció d’aconseguir un bon resultat per a l’equip”.
No obstant, val a ressenyar que la preparació durant la setmana prèvia no ha estat la desitjada, perquè el conflicte a l’Orient Mitjà el va obligar a canviar de pla de vol i va arribar més tard que no es preveia a Austràlia. “A causa de la situació mundial, el meu vol via Dubai va quedar cancel·lat i vam haver de buscar alternatives. Vam arribar més tard del que és habitual i amb tres vols en direcció a Melbourne, així que l’adaptació ha estat més complicada”, va explicar l’aranès.
El calendari de l’F2 compta amb 14 Grans Premis, que coincideixen amb alguns dels 24 de l’F1. No obstant, estan en risc les dos següents proves, previstes a Bahrain (12 d’abril) i l’Aràbia Saudita (19 d’abril), ja que cada vegada és més improbable que es puguin celebrar allà pel conflicte al Golf. Posteriorment han de córrer a Mònaco, Barcelona, Àustria, Gran Bretanya, Bèlgica, Hongria, Monza, Madrid, Bakú, Qatar i Abu Dhabi.