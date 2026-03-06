Homenatge espiritual a les dones a través de l'exposició a Cal Avatar Medieval de Tarroja de Segarra
El centre artístic i de creixement personal exposa diverses obres dedicades a la feminitat. Es pot visitar durant els caps de setmana del mes de març
Connectar espiritualment amb les dones a través de l’art. Aquest és el propòsit de l’exposició que durant tot el mes de març acull Cal Avatar Medieval, un espai artístic i de creixement personal ubicat a Tarroja de Segarra.
La seua responsable, Angélica Guevara, va destacar que les mostres que programen “volen anar més enllà de la contemplació, no es tracta de venir a veure els quadres i ja està”. Les obres exposades són part de la col·lecció particular de Guevara, amb experiència professional en el món de l’art. Entre els quadres hi ha teles d’artistes de renom com Josep Maria Subirachs, Eduardo Naranjo, Ramon Aguilar Moré, Félix Revello de Toro, Justo San Felices, Joan Hernàndez Pijuan o Félix Mas. També hi ha una escultura de Francesc Carulla, col·laborador de Subirachs durant la seua estada a la Sagrada Família i amb arrels a Tarroja.
Cada peça explora aspectes diferents, com la maternitat o la sensualitat, des dels ulls de l’home. Tan sols hi ha dos pintures de dones, una de Montserrat Gudiol i una altra de Roser Vinardell “perquè volíem mostrar artistes masculins retratant la feminitat com un equilibri molt necessari, no deixa de ser el yin i el yang”, va explicar Guevara.
Les visites són lliures els caps de setmana i en horaris concertats.
Cal Avatar Medieval, situat en un corral del carrer Molí de Tarroja, vol ser una galeria d’art amb pedra vista “perquè la pedra en si mateixa és art”, va emfatitzar Guevara, que també va defensar la necessitat de descentralitzar les exposicions més enllà de Barcelona o Madrid i fugir dels espais tancats. En aquest espai també s’han fet concerts i jornades de salut vegana i a començaments de maig organitzaran un mercat medieval ecològic.
El projecte transcendeix el vessant artístic i també compta amb l’Escola d’Avatars, que ofereix cursos i tallers de salut i benestar.