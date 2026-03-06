FUTBOL
La història de la UE Lleida entra a l’Arxiu Municipal a través de 536 caixes amb documents generats entre 1939 i 2011
L’alcalde demana que també se cedeixin el nom i els símbols
L’Arxiu Municipal de Lleida incorpora des d’avui el fons documental de la històrica Unió Esportiva Lleida, un conjunt que passa a formar part del patrimoni de la ciutat. La donació, formalitzada ahir al Saló de Plens de la Paeria, reuneix 536 caixes amb documents generats entre 1939 i 2011, més de set dècades d’activitat esportiva, institucional i social vinculada al club. L’acte va estar presidit per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat per l’adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, i per la cap de l’Arxiu Municipal, Iolanda Enjuanes. A la cerimònia van assistir regidors, antics presidents, entrenadors, futbolistes i tècnics vinculats al club.
Larrosa va destacar emocionat el valor simbòlic de l’entitat –en la qual el seu pare va ser porter als anys 50– per a la ciutat. “És un símbol compartit, un espai de records, d’alegries, de diumenges al camp i de generacions que han crescut amb els seus colors. És una part indissociable de la història contemporània de Lleida”, va afirmar. L’alcalde va subratllar que, amb aquesta donació, “aquesta història passa a ser formalment patrimoni de totes i tots els lleidatans”.
Més de 2.500 fotos i 300 vídeos
El fons constitueix el primer arxiu d’una entitat esportiva que ingressa a l’Arxiu Municipal i també el fons particular més gran rebut fins ara. Les 536 caixes contenen més de 2.500 fotografies, prop de 300 vídeos de partits, llibres d’actes, correspondència, llistats de socis i diversa documentació institucional. A partir d’ara s’iniciarà un procés tècnic de classificació, descripció i avaluació per determinar quins materials es digitalitzaran, amb l’objectiu de garantir-ne la conservació i facilitar-ne la consulta pública.
Larrosa va agrair al Lleida CF haver facilitat la cessió del fons i va afegir una reflexió personal. “El fons encara no està complet”, va assenyalar. “Seria molt positiu que els propietaris del nom del club poguessin donar-lo a la Paeria per garantir una custòdia adequada del que significa el Lleida per a tots nosaltres.”
Per la seua part, Marc Torres va defensar que la documentació s’havia de quedar a la ciutat. “La història de la UE Lleida no es compra ni es ven. Tampoc no es protegeix registrant-la en una oficina de Madrid; es protegeix amb actes com el d’avui, cedint aquesta documentació a la ciutat perquè sigui cuidada i perquè tothom hi pugui accedir”, va afirmar. Segons va afegir, preservar l’arxiu permetrà reforçar el vincle entre el club i la ciutat: “Si coneixem la nostra història, no només tindrem més sentiment de pertinença, sinó que entendrem millor el present i podrem treballar amb més perspectiva pel futur del Lleida”.
Durant l’acte també va intervenir Iolanda Enjuanes, qui va recordar que el club es va constituir formalment el 1947 i va agrair la tasca del seu equip de treball i del periodista Oriol Jové, un dels impulsors de la iniciativa.
Així mateix, va tenir un record per al periodista esportiu Dani Badia, que va morir el 2022, la trajectòria del qual va estar estretament vinculada a la història del club. L’acte va incloure la projecció d’un vídeo commemoratiu i l’exhibició d’alguns documents cedits.