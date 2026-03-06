FUTBOL
Laporta i Font, candidats
La presidència del Barça es redueix al duel entre els dos, després de quedar Marc Ciria fora al no arribar al mínim de paperetes validades. Avui comença la campanya electoral i el dia 15 són les eleccions
La junta electoral del FC Barcelona va proclamar ahir Joan Laporta i Víctor Font com a candidats a les eleccions a la presidència de l’entitat, previstes per al 15 de març, mentre que el precandidat Marc Ciria va quedar fora dels comicis al no arribar al mínim de 2.337 paperetes validades.
Laporta, el que més firmes va presentar (8.169), és també el que més ha aconseguit que siguin validades (7.226), al davant de Víctor Font, que n’ha aconseguit 4.440 de les 5.144 que va aportar, i de Marc Ciria, que ha vist com 2.247 suports han estat acceptats dels 2.844 que va entregar.
Després de la proclamació dels candidats, avui començarà de forma oficial la campanya electoral, que acabarà el dia 14 amb la jornada de reflexió prèvia als comicis del 15 de març, que coincidiran amb la disputa del partit de la jornada 28 davant del Sevilla a l’Spotify Camp Nou. El portaveu del club Josep Cubells va celebrar que el procés de validació de les firmes es va produir “sense incidències destacables”, encara que va revelar que una precandidatura va presentar dos sol·licituds durant el procés electoral. La primera, per acceptar la validesa del suport de les paperetes que no estaven acompanyades pel DNI, no va ser acceptada segons marquen els estatuts. I la segona, referent als dubtes sobre la correcta aplicació dels criteris de verificació, va ser acceptada i tot el procés de validació de les seues paperetes es va fer davant de notari.
D’aquesta manera, Laporta optarà a la reelecció. L’advocat va dirigir l’entitat entre 2003 i 2010, quan no va poder presentar-se a la reelecció després d’esgotar el límit de dos mandats consecutius que marquen els estatuts. Després de perdre en els comicis del 2015 davant de Josep Maria Bartomeu, Laporta es va convertir el 2021 en el primer president elegit democràticament a tornar al càrrec després d’un període d’absència i aspirarà a dirigir el club fins al 2031. L’expresident es va imposar en els comicis del 2021 amb 30.184 vots, un 54,28% del total, al davant de l’empresari Víctor Font, que va sumar 16.679 vots i un 29,99% de suport. Font es presentarà per segona vegada a les eleccions del Barcelona, però ho farà per primera vegada com a alternativa única a Laporta, ja que en els últims comicis es va presentar un tercer candidat, Toni Freixa, que va aconseguir 4.769 vots (8,58%).
Laporta acusa Font de “desestabilitzar”
Joan Laporta va acusar Víctor Font, el seu únic rival amb vista als comicis del 15 de març vinent, de “falta de coneixement i experiència” del que significa dirigir l’entitat blaugrana. L’advocat barceloní va culpar l’empresari de “desestabilitzar” la plantilla amb els comentaris sobre Joan García, Joao Cancelo o Dani Olmo. “Tenim un projecte esportiu que funciona”, va postil·lar Laporta, que va ressaltar que la seua candidatura “parla de fets”.
Bartomeu justifica un pagament per Neymar
El que va ser president del FC Barcelona entre 2014 i 2020, Josep Maria Bartomeu, va defensar ahir que el club pagués 1,7 milions d’euros en honoraris a l’advocat José Ángel González Franco per l’acord de conformitat al qual va arribar el Barça, la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat en el cas Neymar i que va suposar un estalvi per al club de 17 milions d’euros.