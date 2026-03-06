‘Match’ entre empreses i estudiants de l’INS La Segarra
En les jornades d’emprenedoria
Els alumnes d’últim curs de cicle formatiu de l’institut La Segarra, de Cervera, van descobrir ahir com és una entrevista de feina real amb empreses de la comarca. Aquests speed datings van ser una de les activitats de les IX Jornades d’Emprenedoria i Orientació en Formació Professional que organitza el centre, juntament amb la Paeria, i que s’han portat a terme al llarg d’aquesta setmana.
“Moltes companyies de la zona ens contacten perquè no troben personal qualificat i, alhora, els joves busquen pràctiques o feines per a l’estiu”, va explicar Carlos Marin, cap d’estudis d’FP de l’institut.
En aquesta edició han participat firmes com Nayox, Fundació bonÀrea, Grup Mibec o Motor Tàrrega. Mariona Jové, responsable de RH de la Fundació bonÀrea, va destacar que “participar en aquests speed datings ens permet trobar perfils que moltes vegades costa cobrir i encara més amb gent de la comarca”.
Per a l’alumnat, poder connectar amb empreses de la zona els suposa “descobrir sectors nous i donar-te a conèixer professionalment”, va assegurar Bader Tahri, estudiant del cicle de grau mitjà en automoció.
Les jornades també van comptar amb tallers d’orientació laboral, gestió del temps i treball en equip específics per a cada cicle formatiu, així com una conferència a càrrec del Sr. Postu.