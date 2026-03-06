MUNTANYISME
Mor als 94 anys el mestre i muntanyenc lleidatà Lluís Garrofé
Va culminar l’ascensió a tots els 3.000 del Pirineu amb 81 anys i va pujar al Kilimanjaro amb 84 amb la seua neta
El muntanyenc i mestre lleidatà Lluís Garrofé i Consul va morir ahir als 94 anys, deixant rere seu una llarga trajectòria vinculada a l’excursionisme i a l’ensenyament. Nascut el 1931 a Tartareu, va ser considerat una de les figures més singulars del muntanyisme català per la seua perseverança en la muntanya i per la manera d’entendre l’alpinisme com una escola de vida. Garrofé va assolir un reconeixement especial quan, als 81 anys, va completar tots els pics de més de 3.000 metres del Pirineu.
Aquella gesta el va situar entre les persones de més edat a aconseguir-ho i li va valer el Piolet de Juli Soler i Santaló, una distinció reservada als qui ho aconsegueixen. La seua relació amb la muntanya es va prolongar durant dècades i va estar lligada a la seua vocació pedagògica.
Durant anys va exercir com a mestre transmetent als seus alumnes valors com l’esforç, la constància i el respecte per la naturalesa. El 2016 va protagonitzar una altra ascensió recordada al pujar el Kilimanjaro, la muntanya més alta d’Àfrica. Als 84 anys va assolir el Gilman’s Point (5.685 m) acompanyat de la seua neta Irina. Garrofé també va recollir la seua experiència vital al llibre Caminar per ser feliç, en el qual explicava hàbits que li havien marcat la vida, com l’activitat física diària o una alimentació equilibrada. El funeral es farà avui a l’església parroquial de Tartareu.