BÀSQUET
Pepe Vázquez arriba a la banqueta del Cadí i debuta avui
El gallec Pepe Vázquez és l’elegit per assumir la banqueta del Cadí La Seu fins a final de temporada en substitució d’Isaac Fernández, destituït dimecres. El de Santiago de Compostel·la, de 46 anys, torna així a la Lliga Femenina, en la qual va dirigir el Bembibre i el Perfumerías Avenida, aquest últim entre gener del 2023 i gener del 2024, en el seu últim pas per l’elit.
Vázquez va viure la seua última experiència la campanya anterior al Palma, a la LF Challenge, tot i que va ser cessat a finals d’abril després de la irregularitat de l’equip, que va acabar sisè en la fase regular malgrat un projecte dissenyat per lluitar per l’ascens que va aconseguir el Leganés. Precisament davant del conjunt madrileny debutarà avui al capdavant de l’equip lleidatà, que encadena cinc derrotes consecutives i ocupa l’antepenúltima posició, amb el descens a una sola victòria i set jornades encara per disputar-se abans d’una pròxima aturada internacional. Després del primer entrenament amb l’equip ahir, Vázquez va assegurar que “les sensacions són positives” i es va mostrar “content amb l’acollida del club”. “Que hagin pensat en mi és un honor. Arribo amb la bateria carregada i amb ganes d’ajudar el club a obtenir la salvació”, va afegir.