FUTBOL
La remuntada del Lleida a Anoeta continua sent única
Ningú més no ha aconseguit revertir una derrota local en l’anada contra la Reial en Copa
No és una època pròspera, en cap sentit, per al Lleida. Tot i així, pot presumir que, després de la seua última gran nit fa gairebé una dècada, continua sent l’únic equip en la història capaç de remuntar una eliminatòria copera a Anoeta. Ho va intentar aquest dimecres l’Athletic Club, després de perdre per 0-1 en l’anada a San Mamés, però va caure de nou (1-0) en la tornada.
Per això, la recordada remuntada culminada per Bojan Radulovic el 2017 (2-3) continua sent l’única vegada en el torneig del KO en què un equip visitant aixeca una eliminatòria a casa de la Reial Societat després d’haver perdut l’anada com a local, segons dades de Misterchip. En aquella ocasió el conjunt donostiarra també va vèncer per 0-1 al Camp d’Esports.
El Lleida Esportiu, dirigit per Gerard Albadalejo, no només va haver de salvar la diferència entre una Reial europea i un equip de Segona B, sinó que va culminar una gesta encara més important després que Llorente i Juanmi situessin el 2-0 abans del descans i el 3-0 global.
La primera pedra la va posar Aitor Núñez (2-1, 56’), poc després va arribar el penal que Manu Molina va anotar per empatar el partit (2-2, 59’) i obrir una porta a l’esperança. Els minuts passaven i només feia falta un gol (perquè aleshores els gols com a visitant encara tenien valor doble i totes les rondes eren a doble partit; ara només ho són les semifinals).
I va ser al 87, quan un jove de 17 anys, Bojan Radulovic, va posar el cap per estrenar-se com a golejador amb el Lleida, firmar el 2-3 i culminar una remuntada inèdita i que no s’ha repetit. “Passen ells”, com es va preguntar Juanmi abans de servir de centre del camp.
Sens dubte va ser el millor moment de Radulovic amb la samarreta del Lleida, aquell dia quadribarrada, abans de començar un periple internacional que encara dura. Dos mesos després, va ser venut al Brighton, el 2020 se’n va anar a l’AIK suec, també va militar al Hèlsinki, amb el qual va jugar competició europea, i actualment milita al Huddersfield anglès. Després d’una cessió al Fortuna Sittard neerlandès en la segona meitat de la passada campanya, ha tornat a Anglaterra, on suma 7 gols en 19 jornades de la Tercera divisió, demostrant que, gairebé una dècada després, segueix amb olfacte golejador.
Rusi passarà pel quiròfan en els propers dies i serà intervingut pel mateix doctor Cugat. Posteriorment, el Lleida CF emetrà un nou comunicat per detallar el temps exacte de lesió, malgrat que aquest tipus de lesions requereixen una baixa entre els 10 mesos i l’any. Tant el club com molts aficionats van voler deixar missatges d’ànim a les xarxes socials a un dels estendards més importants de la plantilla, desitjant-li una bona recuperació.
Rusi es trenca els lligaments del genoll i es perd la temporada
Les proves mèdiques que se li van fer ahir a Joan Rusiñol Rusi van confirmar els pitjors presagis per a un dels capitans del Lleida CF, que es perdrà el que resta de temporada per una greu lesió del genoll esquerre que es va produir en l’empat dimecres davant del Vic (0-0). Les proves al centrecampista lleidatà, sota la supervisió de l’especialista Ramon Cugat, van determinar una ruptura del lligament encreuat anterior i del lateral extern, amb afectació al menisc extern. El centrecampista va haver d’abandonar el terreny de joc en llitera en l’arrancada del segon temps després d’un mal suport en una acció d’atac.