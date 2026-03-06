Encuentra: "Sentim una exigència irreal"
El tècnic de l’Hiopos Lleida demana de centrar-se en l’objectiu de la salvació, però exigeix als jugadors "donar el 100% en la pista"
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va assegurar aquest divendres que l’equip ha d’assumir que el seu objectiu és la permanència i va reconèixer que "al vestidor sentim una exigència que es irreal”, mentre va confiar que el nou fitxatge, Dani Garcia, pugui ajudar des del primer moment per la seua ràpida adaptació.
Encuentra va afirmar que el conjunt lleidatà ha “d’assumir la realitat”. “L’objectiu és salvar-nos. Tenim equip per a això, però no tenim ni un supertalent ni un superequip molt millor que els altres”, va explicar el tècnic. En aquest sentit, va assenyalar que percep una "pressió excessiva" al voltant de l’equip que no es correspon amb la seua situació real.
“Aquest any anem amb una motxilla d’expectatives més alta de la real. La nostra realitat és que som un dels equips de la zona baixa i ho hem d’assumir”, va subratllar. Malgrat això, va deixar clar que "el que sí que ens hem d’exigir és donar el 100% en els partits, que és una cosa que sembla que no hem aconseguit últimament i això a això sí que ens hem d’obligar".
Respecte al pròxim partit davant del Saski Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, l’entrenador del conjunt lleidatà va anticipar un partit “molt complicat” davant d’un rival que poc se sembla que van superar en la primera volta en el Barris Nord. “Han anat creixent durant l’any, han fet ajustaments a la plantilla i estan en un moment de confiança alt. Són un equip molt físic i amb molt talent”, va advertir.
Tot i així, va remarcar que el seu equip viatjarà amb la intenció de competir i provar de guanyar. “Volem ser un Lleida reconeixible per la seua lluita, la seua intensitat i el seu compromís. Si mostrem això, podrem competir i plantejar-los un partit difícil”, va assenyalar.
Encuentra també va valorar positivament l’arribada del base Dani Garcia, del qual va destacar la seua ràpida adaptació en els primers entrenaments. “És un jugador intel·ligent, coneix la categoria i pot ajudar-nos molt, perquè s’està acoblant a l’equip més ràpid de l’esperat”, va explicar. A més, va elogiar que el nou fitxatge “és capaç de pressionar en tot el camp, encomanar als seus companys, dirigir i passar la pilota”.
Sobre l’estat físic de la plantilla després de l’aturada, Encuentra va explicar que les últimes setmanes han servit per recuperar jugadors amb molèsties i reforçar alguns aspectes del joc.
No obstant, es va mostrar descontentament amb la situació de Golomán, que no arribarà "al cent per cent", després de disputar molts minuts amb Hongria malgrat arrossegar molèsties prèviament. "Hauríem preferit que parés, però no ens podem oposar que vagi amb la seua selecció. Ell creia que havia de fer-ho perquè eren partits importants i ara no ha arribat en la millor situació, però podrà jugar", va explicar Encuentra.