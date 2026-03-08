El Pons Lleida cau amb la seua bèstia negra (1-2)
Continua sense guanyar el Rivas, que ahir va sumar la seua tercera victòria en quatre partits. El quadre llistat falla dos penals i trenca una ratxa de cinc jornades sense perdre
El Pons Lleida va tornar a estavellar-se davant d’una de les seues bèsties negres, un Rivas al qual encara no ha pogut guanyar després de quatre enfrontaments. Fa dos temporades, en la 2023-24, va caure a Madrid (2-1) i va cedir un empat a l’Onze de Setembre, i en la present campanya, després de recuperar el quadre madrileny la categoria l’any passat, els d’Edu Amat van perdre 3-2 com visitants i ahir van sucumbir 1-2 a casa, en un partit aspre i en el qual li va faltar encert, malgastant fins a dos penals.
El duel va començar frenètic, amb els dos equips bolcats. El primer a avisar va ser el Rivas, que al primer minut ja va enviar dos boles al pal per mediació de Martín i Fernández. El Pons Lleida no va tardar a respondre i ho va fer amb Ciocale com a gran protagonista. L’argentí va assistir primer Badia i després Moncusí en dos jugades calcades que el porter madrileny va rebutjar. Però l’ocasió més clara la va tenir Moncusí als 4 minuts en un penal forçat pel mateix Ciocale, però el de Cassà de la Selva va tornar a topar amb Castañé, clau en el triomf ahir del seu equip.
El partit va baixar revolucions, però el quadre llistat seguia dominant i creant perill, encara que sense aconseguir batre el porter del Rivas. Superat l’equador de la primera part, un tir de Martín des de lluny va fregar el patí d’un dels seus companys i va sorprendre Xavi Bosch. El gol no va enfonsar el Pons Lleida, que va intensificar la pressió, però sense sort. Badia va tenir l’empat en tres ocasions, una de les quals repel·lida pel pal i en inferioritat per l’exclusió de Nico Ojeda, i faltant dotze segons per acabar el primer assalt, el mateix urgellenc va forçar el segon penal. Aquesta vegada va ser Sergi Duch l’executor i el seu tir va sortir lleugerament desviat.
En la represa, el partit es va tornar molt físic, sobretot pel joc dur dels madrilenys. Tot i que dominaven, els llistats s’estavellaven una vegada rere l’altra davant la defensa numantina del rival, una situació que va provocar certa precipitació. En un d’aquests errors, Verdú es va treure profit, es va plantar sol davant de Bosch i el va batre per alt. Amb el 0-2, el Rivas es va tancar a la seua àrea i va allargar les possessions tant com va poder. El Pons Lleida, que hauria pogut encaixar el tercer en una rematada de Pos que va repel·lir el pal, ho va intentar fins al final i va tenir la recompensa del gol a falta de 18 segons, temps insuficient per aconseguir una altra remuntada com fa dos setmanes contra el Shum.
Edu Amat: “És un rival que no se’ns dona gens bé”
Edu Amat va reconèixer al final que el Rivas no “se’ns dona gens bé i s’ha repetit el guió d’altres partits contra ells”, mentre va lamentar la falta d’encert. “Els primers 10 o 15 minuts han estat molt bons i hauríem pogut posar-nos 3-0, però no hem fet els gols i ha tornat a aparèixer l’ansietat”, va assenyalar.
L’Alpicat cau davant del segon i s’enfonsa una mica més
L’Alpicat masculí es troba una mica més a prop del descens a Nacional Catalana després d’encaixar ahir la dotzena derrota de la temporada en 15 partits, al perdre en la seua visita a la pista del segon classificat, un Vic que es va imposar plàcidament per 5-1, la qual cosa l’enfonsa més en l’última posició.