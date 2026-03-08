FUTBOL
Espanya imposa la seua llei en l’exili d’Ucraïna
El partit es va jugar a Turquia, a prop del conflicte que hi ha a l’Orient Mitjà
La selecció espanyola femenina va sumar un triomf còmode davant d’Ucraïna en el segon partit de la fase de classificació per al Mundial del Brasil 2027. Després del 3-0 aconseguit davant d’Islàndia en la primera jornada, el combinat dirigit per Sonia Bermúdez manté el ple de victòries i continua el pols amb Anglaterra pel liderat del grup A3. Les dos seleccions compten amb sis punts, encara que el conjunt anglès ocupa la primera posició per una millor diferència de gols. Espanya va saltar a la gespa amb la pressió afegida de saber que Anglaterra havia guanyat prèviament Islàndia per 2-0, la qual cosa obligava les espanyoles no només a sumar els tres punts, sinó també a provar d’ampliar l’avantatge en el marcador. Ucraïna, dirigida des de fa tot just un mes per Iya Andruschack, va intentar competir des de l’inici i va buscar sorprendre en els primers minuts amb tímids acostaments. Tanmateix, les ucraïneses amb prou feines van inquietar Misa Rodríguez, que tornava a defensar la porteria d’Espanya per primera vegada des dels Jocs Olímpics de París 2024. Superada l’arrancada, el domini del conjunt espanyol va ser clar, amb llargues possessions i continus atacs sobre l’àrea rival. La primera ocasió clara va arribar al minut 9, en una ràpida combinació a la frontal entre Alèxia Putellas i Vicky López, tot i que la rematada final no va trobar porteria amb prou contundència. Malgrat el control del joc, Espanya va haver d’esperar fins al tram final de la primera part per obrir el marcador. Al minut 44, una falta picada per Salma Paralluelo des de tres quarts va trobar el cap d’Edna Imade dins de l’àrea per firmar el 0-1. Ja al temps afegit, Lucía Corrales va ampliar l’avantatge amb un potent xut llunyà que va tocar el travesser abans d’entrar, aconseguint a més el seu primer gol amb la selecció. Després del descans, Espanya va mantenir la iniciativa i va evitar qualsevol reacció d’Ucraïna. Al minut 54, una acció dins de l’àrea va acabar amb una mà de Shmatko i Vicky López va transformar el penal per ficar el 0-3. Quan el partit semblava completament controlat, Ucraïna va retallar distàncies gràcies a Olga Ovdiychuk, que va rematar una centrada de Viktoriia Hiryn. Les locals van mirar de pressionar, però Espanya va gestionar bé l’avantatge i va tancar el partit sense més sobresalts.