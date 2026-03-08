L'Atlètic Lleida torna al Ramon Farrús perdent contra el Poblense (1-2)
Els lleidatans no aconsegueixen remuntar malgrat el gol de Boris Garrós davant d'un Poblense molt efectiu de cara a porteria
L'Atlètic Lleida ha perdut per 1-2 davant el Poblense en el partit del seu retorn al Ramon Farrús, en un encontre marcat per la contundència visitant en la primera meitat i la reacció local insuficient després del descans. Els de Lleida han patit especialment durant els primers 45 minuts, quan els mallorquins han aprofitat la seva efectivitat dins l'àrea per endur-se un avantatge de dos gols al descans.
La primera meitat ha resultat clarament favorable als interessos del conjunt balear. Al minut 7, Peñafort ha obert el marcador amb una rematada de cap al segon pal que ha deixat sense opcions el porter local. L'Atlètic Lleida ha acumulat targetes grogues per Moró, al minut 14, i per Dauda, al 27, mentre buscava sense èxit el camí cap a la porteria rival. Al minut 25, Prohens ha aprofitat un refús de Pau Torres per establir el 0-2 amb un gol que reflectia la superioritat visitant. La polèmica ha arribat al minut 33, quan l'àrbitre ha anul·lat un gol a Bilal per un fora de joc posicional de Boris que ha generat protestes locals. Sabater, porter del Poblense, ha demostrat la seva seguretat amb una gran aturada al minut 30.
La sortida de la segona meitat ha portat canvis immediats, amb Carlos Cobo substituint Aser al minut 45 en un intent de capgirar la dinàmica del partit. L'Atlètic Lleida ha intensificat la pressió però ha continuat trobant dificultats per generar ocasions clares. Nil Sauret ha vist la targeta groga al minut 57, i tot seguit Quim Utgés ha entrat per Bilal al 58, encara que l'atacant ha estat amonestat només un minut després per simular un penal.
Al minut 65, Boris Garrós ha retallat distàncies amb una bona rematada dins l'àrea que ha afusellat el porter rival per establir l'1-2. Aquesta diana ha insuflat esperances a la graderia del Ramon Farrús i ha obligat l'entrenador local a buscar més alternatives ofensives. Al minut 72, han entrat Alya i Asier en substitució de Boris i Nil Sauret per intentar pressionar encara més l'àrea visitant.
Els últims compassos del partit han mostrat un Atlètic Lleida volcat a l'atac però sense la precisió necessària per empatar. Samsó ha entrat al terreny de joc al minut 85 per Campins, mentre que el Poblense ha fet un triple canvi simultani amb Gori, Victor i Alberto. Al minut 92, Samsó ha disposat d'una ocasió perillosa després de moure la pilota de costat a costat, però el seu xut ha resultat massa fluix. El temps s'ha esgotat sense que els lleidatans aconseguissin el gol de l'empat, certificant una derrota que deixa tocats els locals molt lluny de la salvació directa.