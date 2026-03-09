FUTBOL
Costa avall: L’Atlètic Lleida cau derrotat contra el Poblera, en la tornada al Ramon Farrús
L’Atlètic Lleida cau derrotat contra el Poblera, en la tornada al Ramon Farrús, després d’un mal inici de partit. La situació s’agreuja per als de Jordi López que, a falta de vuit jornades, es troben a set punts del play-out i a vuit de la permanència
Les jornades van passant i l’Atlètic Lleida continua sense atansar-se a les posicions de permanència. De fet, a falta de vuit partits, els de Jordi López se n’allunyen encara més després de la derrota d’ahir contra el Poblerae (1-2) en el retorn de l’equip al Ramon Farrús. Tot i així, els resultats no van acabar de perjudicar del tot els interessos lleidatans, ja que l’equip que ocupa la zona de play-out, el València Mestalla, va empatar (1-1) al camp del Girona B. A més, l’Eivissa, que marca la salvació, va perdre a casa contra el Barbastre (1-2), que es fica de ple en la pugna per sortir de la zona calenta. Així doncs, malgrat que la diferència no s’ampliés, la moral va decaient tant per les poques jornades que falten com per la competència per sortir del pou.
Ahir, a més, visitava el Farrús el Poblera, equip revelació que, després de ser un acabat d’ascendir de la Tercera RFEF, es troba en segona posició havent estat líder la major part del campionat. I els mallorquins van fer valer la seua superioritat en els primers minuts, sobretot al 7’ quan amb tres passades es van plantar a l’àrea amb una centrada per a Penyafort que va rematar de cap a plaer (0-1). Els visitants no es van conformar amb el primer i al 23 van doblar l’avantatge quan Prohens va empènyer la pilota després del rebuig de Pau Torres (0-2).
Els lleidatans, per la seua part, es veien amb l’aigua al coll i van començar a llançar-se a l’atac. A la mitja hora de partit van anul·lar un gol a Bilal després d’un fora de joc posicional de Boris Garrós. Cinc minuts després, al 35, Jaume Pascual hauria pogut reduir distàncies amb un xut forçat dins de l’àrea, però es va trobar amb les cames del porter Sabater.
El segon temps va reduir les pulsacions i cap dels dos equips amenaçava amb el gol, tot i que el Poblera va frenar l’escomesa inicial, sent l’Atlètic Lleida el que feia més sensació de perill. Precisament, durant aquest lleuger domini, Boris Garrós va tornar les esperances al Farrús al rematar un córner davant de porteria (1-2).
A partir d’aquí, els del Segrià van tirar més de cap que de cor, fet que provocava desencerts en les decisions finals mentre que els balears es conformaven sense passar conflictes en defensa, mentre esperaven la seua oportunitat en un contraatac.
Jordi López, per la seua part, va sacsejar l’arbre al veure que l’equip estava molt lluny de puntuar, i va canviar de sistema –del 4-2-3-1 inicial a l’habitual 4-4-2–, i va introduir cames fresques –entre les quals les de Marcel Samsó, que tornava després de quatre mesos fora. Curiosament, al minut 90, Samsó va tenir l’única bona ocasió per forçar l’empat quan va rebre alliberat de Jaume Pascual, però el seu xut amb l’interior va anar a les mans de Sabater per a desesperació de tot el Farrús, que no va ser talismà i alhora va presenciar una altra derrota de l’Atlètic Lleida, que diumenge té una nova final en un dels camps més difícils del grup, el de l’Atlètic Balears.