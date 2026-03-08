AUTOMOBILISME
Mari Boya pateix el segon accident al Gran Premi d’Austràlia
L’aranès va acabar al mur d’Albert Park
El pilot aranès Mari Boya no està tenint sort en el Gran Premi d’Austràlia. El de Les, que ja es va veure obligat a abandonar la primera prova classificatòria de Fórumla 2 després d’acabar contra les proteccions, va patir un altre accident en la carrera esprint de la categoria avantsala del Gran Circ que li va impedir acabar la prova i el va obligar a sortir des de l’última posició en la carrera principal de la passada matinada. Boya, que va sortir des de l’última posició de la graella, va arrancar l’esprint amb remuntada, aconseguint establir-se a la quinzena posició després de 10 voltes. Tot i així, el pilot de Prema Racing va veure com el seu avenç es frustrava després de perdre el control del monoplaça a la volta 15 i impactar, de nou, contra un dels murs del circuit d’Albert Park. Després del safty car originat per l’accident de l’aranès, la prova va continuar sense més inconvenient i es va saldar amb el triomf del paraguaià Joshua Durksen (Invicta Racing).
D’altra banda, George Russell (Mercedes) va conquerir ahir la pole en la primera cita del Mundial de Fórmula 1, en una sessió de classificació en què Fernando Alonso (Aston Martin) va vorejar la Q2 i sortirà dissetè i en la qual Carlos Sainz (Williams) ni tan sols va poder rodar i començarà des de la penúltima posició. Mercedes va demostrar la seua superioritat, situant els seus dos pilots a la primera fila de la graella. Russell va imposar un millor temps de 1:18.518 per assegurar-se la pole davant del seu company, Kimi Antonelli, que va parar el cronòmetre en 1:18.811. Va tancar el podi Isack Hadjar (Red Bull) amb un temps de 1:19.303. El seu company, el tetracampió del món Max Verstappen arrancarà vintè després de patir un accident a la Q1.