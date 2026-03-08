PIRAGÜISME
Podis per a Vilarrubla i Clotet a la Copa Pirineus
La competició va celebrar ahir les proves d’eslàlom amb 250 participants
La urgellenca Núria Vilarrubla i el pallarès Faust Clotet van ser ahir els protagonistes lleidatans de la primera jornada de la setzena edició de la Copa Pirineus, que va congregar uns 250 palistes de 23 països. Els dos van ser els únics piragüistes locals que van aconseguir pujar el podi, en primera i tercera posició, en les proves d’eslàlom que van obrir la competició, que avui conclourà amb la disputa del caiac cros.
Vilarrubla, després de ser segona en les classificatòries, no va donar opció a la final i es va emportar la victòria en canoa amb una baixada neta i un temps de 89.17, gairebé quatre segons més ràpida que la basca Ainhoa Lameiro i l’andorrana del Cadí Canoe Kayak Mònica Dòria.
Faust Clotet, per la seua part, va aconseguir el tercer lloc en K1 al parar el crono en 80.04 sense errors, un segon per sobre del guanyador, el lleonès David Llorente, i a només 68 dècimes del segon, el francès Gino Benini. L’urgellenc Miquel Travé, un dels favorits, es va haver de conformar amb la sisena posició, just al davant del basc Pau Etxaniz, bronze en els Jocs de París.
En la resta de categories, la triple medallista olímpica Maialen Chourraut no va donar opció en K1 i va guanyar per només 13 dècimes d’avantatge sobre la gala Coline Charel, mentre que el també basc Oier Díaz es va imposar en C1 superant el britànic Adam Burguess, subcampió olímpic a París. Travé, per la seua part, va tornar a acabar sisè i el seu company del Cadí, Marc Vicente, novè.