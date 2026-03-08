Victòria èpica i vital d’un gran Mollerussa davant el Cornellà (1-2)
L’equip de Manel Cazorla ha fet un partit molt seriós, on ha plantat cara a un gran Cornellà i ha dut a terme un molt bon duel en línies generals, davant l’equip més golejador de la lliga i tercer a la taula. La primera meitat ha acabat amb un empat a u, amb un gol fantasma de cap de córner de Peñalba, molt protestat, i un golàs per tot l’escaire de Canillo per posar l’empat abans del descans. En la segona, i amb insistència, Dueso ha marcat en l’última jugada del partit per donar tres punts al Mollerussa en un camp molt difícil i un gran rival.
El Mollerussa ha guanyat per 1 a 2 al Nou Municipal de Cornellà. Al primer minut de partit, els del Pla han tingut una mala notícia amb la lesió de Franki, després d’un xoc amb Aliaga, que ha sortit del camp tocat del genoll, i que ha estat substituït per Eche. Tot i aquest contratemps, els de Cazorla han tingut uns bons primers minuts, ben plantats al terreny de joc i creant inclús arribades amenaçadores. En la primera mitja hora de partit, el Mollerussa estava deixant molt bones sensacions davant un Cornellà tercer en la classificació. Als 32 minuts, però, en una acció de córner en curt, Peñalba esperava la pilota al segon pal per rematar de cap. Tot i una gran aturada de Pepo amb el peu, l’àrbitre Aguilar Prat ha donat el gol, molt protestat pels del Pla, que asseguraven que no havia entrat la pilota al complet. Els mollerussencs no s’han donat per vençuts en cap moment, i en una gran jugada individual de Canillo dins l’àrea, desfent-se d’un defensor, ha enviat la pilota per tot l’escaire, impossible per a Isaac per posar l’empat a u abans de la mitja part. El col·legiat ha indicat camí a vestuaris després d’una gran primera part del Mollerussa, que no s’ha arronsat en cap moment davant un Cornellà que està fent una gran temporada i que compta amb jugadors diferencials.
En la segona meitat, el Cornellà ha sortit a per totes per desempatar el ‘match’. En els primers minuts, els locals han estat plantats a camp rival, on un gran Pepo ha hagut d’actuar, junt amb la seva defensa, per aturar les ofensives i neutralitzar el bon joc de pilota parada amb que compten els locals. Al transcurs del temps, però, els del Pla han anat refent-se, arribant amb un atac i gol a àrea rival i perdonant ocasions clares com les que han tingut Eche, Jofre, Mehdi o Aleix Ruiz. Aquests s’han topat amb un gran Isaac Vila sota pals cornellanencs, que ha impedit diverses vegades, oportunitats clares de gol d’un Mollerussa que ha fet un gran paper durant els 90 minuts.
Els locals han sabut gestionar les incursions mollerussenques i han aconseguit crear perill a camp rival. El Mollerussa, malgrat el gran partit que ha realitzat, ha acabat patint i traient aigua de la barca amb un atac i gol, en aquest cas del Cornellà, tot i que ben contrarestat pels de Cazorla en els minuts finals del duel. El partit, però, encara no havia dit la seva última paraula, i és que Mehdi ha tingut la que semblava la darrera pel Mollerussa, que s’ha tornat a topar amb un enorme Isaac Vila. En l’últim sospir, i en una contra, Dueso ha creuat la pilota davant del porter rival, anotant el desempat a l’èpica, per donar tres punts vitals al Mollerussa en un camp complicadíssim on tan sols havien guanyat Badalona i Peralada, i que a més sumen la seva primera victòria a domicili.
El Mollerussa aconsegueix tres punts sobre la campana que donen vida als del Pla en un duel on s’hi ha deixat la pell, al camp d’un dels millors equips de la categoria i jugant a un gran futbol. Els de Cazorla jugaran el proper partit al Municipal de Mollerussa, rebent al San Cristóbal diumenge a les 12 h, i col·locant-se tretzè momentàniament deixant el descens a tres punts.