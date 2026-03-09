FUTBOL
Campanada sobre la botzina: El Mollerussa suma la primera victòria a domicili del curs a Cornellà
El Mollerussa suma la primera victòria a domicili del curs al camp del tercer, remuntant i amb l’1-2 in extremis. La mala notícia va ser la lesió de Franki, que sembla molt greu
No semblava l’escenari ideal perquè el Mollerussa aconseguís, després d’onze intents, la seua primera victòria lluny de casa. Els del Pla d’Urgell visitaven Cornellà per mesurar-se al tercer classificat de la Lliga, i després de dos derrotes seguides. Per si fos poc, a la primera jugada del partit Franki es va trencar de gravetat. Però ni tan sols la baixa d’un dels seus pilars no va impedir que els de Manel Cazorla poguessin regalar els tres punts al seu company.
La llarga interrupció inicial per la lesió va adormir el Mollerussa, que va necessitar uns minuts per prendre el pols al partit.
El segon cop va arribar amb el gol del Cornellà, en un córner que hauria pogut evitar Pepo. Al córner, el porter va treure un peu salvador, aparentment, sobre la línia, tot i que l’àrbitre va donar validesa al gol de Peñalba malgrat les protestes de Pepo, que va ser amonestat. La reacció va ser immillorable. Canillo es va inventar un golàs, directe a l’escaire, per enviar el partit al descans amb empat.
El pas per vestidors encara va provar millor al Mollerussa que, després d’uns minuts de cert assetjament local, va començar a bombardejar el marc defensat per Isaac. Amb ocasions de tots els colors, totes van xocar amb un immens Isaac. Motassim va tenir l’última d’una sèrie d’ocasions claríssimes, però va definir alt des de l’àrea petita. El Cornellà no es podia creure que no anés perdent i va aconseguir instal·lar-se a prop de la porta de Pepo, sobretot a base de córners. Però amb el temps complert, Guillem Porta va conduir un dos per a un, va habilitar a Dueso i el davanter la va creuar per batre Isaac. Sense possibilitat de resposta del Cornellà, el Mollerussa va celebrar el triomf com es mereixien tres puntassos que els mantenen fora del descens. La primera fora de casa va per Franki.
Cazorla: “La victòria ha sortit molt cara per la lesió de Franki”
L’entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, va dir estar “contentíssim” pels tres punts però “festiguejat” perquè perden Franki, “un gladiador”. Cazorla va recordar el seu jugador lesionat abans fins i tot de valorar un triomf “molt merescut. Hem estat clarament superiors, i el seu porter ha estat el millor”. El tècnic de l’equip del Pla d’Urgell va admetre que va ser una “victòria molt cara”, per la lesió de gravetat del defensa. “Aquesta victòria va per a ell, és un gladiador”, i encara que queda molt per a la salvació, “ho traurem per ell”. Cazorla va destacar que “si el partit acaba 1-4 o 1-5 no hauria passat res”, però el gol, en l’últim sospir, “ha arribat quan havia d’arribar, perquè no tinguessin marge de maniobra. Estem contentíssims”, va concloure el tècnic del conjunt lleidatà.