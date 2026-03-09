FUTBOL
El Cervera guanya per la mínima i continua primer
El Cervera no va perdonar a casa l’Organyà (1-0). Els locals van dominar el partit, sense deixar crear oportunitats als visitants, ben col·locats en el terreny de joc i segurs en defensa. L’Organyà intentava sortir jugant des de darrere, però va topar amb un gran bloc defensiu a tres quarts de camp, que li impedia poder crear ocasions. Els visitants van posar dos marxes més en la represa, però una bona pressió de Pont al porter rival va permetre robar-li l’esfèric per convertir l’únic gol del partit. A partir d’aquí, els de l’Alt Urgell van aconseguir crear més perill i combinar millor, però el seu joc va ser neutralitzat per la defensa del Cervera. Els tres punts se’ls va emportar l’equip local i fan que es mantingui líder. Val a destacar que l’Organyà no posa mai les coses fàcils al Cervera, ja que a la primera volta els avui visitants van vèncer als líders a casa (2-1) i en aquest partit només van cedir per la mínima.