HOQUEI
Cruel derrota de l’Alpicat
L’equip de Mats Zilken guanyava per 1-0 a poc més d’un minut per al final i va encaixar el segon gol faltant un segon. Van tornar Moreno i Lampasona
El Lleidanet Alpicat va patir una molt cruel derrota en un partit que guanyava a falta de poc més d’un minut per a la conclusió i dos gols del Voltregà, el segon faltant un segon i 8 dècimes, van malmetre les aspiracions de les lleidatanes. El tècnic Mats Zilken es desesperava a la banda i les jugadores eren pura llàgrima. Havien tingut a l’abast de la mà la victòria que els hauria tret de la zona de descens, després d’un esforç descomunal.
El partit començava amb bones notícies. Lourdes Luly Lampasona i Ona Moreno tornaven a l’equip i la consigna era intentar sorprendre el Voltregà per anar acumulant els punts que permetin a les lleidatanes eludir el descens, que es jugaran mà a mà amb Las Rozas. Al descans es va arribar amb el 0-0 inicial i amb un Alpicat que somiava donar la campanada i aconseguir la segona victòria de la temporada.
Als dos minuts de començar la segona part, Pati Miret va tenir l’oportunitat d’avançar l’Alpicat en una falta directa, però no va aconseguir transformar-la en gol. Anaven transcorrent els minuts sense moure’s el marcador quan al minut 43, de nou Pati Miret, disposava d’una falta directa que, aquesta vegada, no desaprofitaria. I amb l’1-0 es va arribar als últims instants. Un robatori del Voltregà a la seua pista va donar origen a un contraatac fulminant que va culminar Paula Vilamala a falta de 1,10”. La decepció completa vindria en els últims segons quan Arantxa perdria la bola i el Voltregà, en un altre contraatac de manual, col·locava l’1-2.