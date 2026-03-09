FUTBOL
FEJ Mollerussa i La Caixa, junts per la inclusió
La Fundació Esportiva Joventut Mollerussa va anunciar un acord de col·laboració amb La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, per impulsar el seu equip inclusiu i poder consolidar-lo com una realitat estable dins de l’estructura del club.
En aquest marc, des de l’entitat del Pla d’Urgell es va fer entrega de les noves equipacions esportives als jugadors de l’equip, dotant-los amb el material necessari per desenvolupar l’activitat en les millors condicions.
Segons va explicar el FEJ Mollerussa en un comunicat, “l’equip inclusiu forma part d’un model esportiu obert i accessible que la Fundació impulsa amb l’objectiu de generar un impacte positiu en la comunitat, situant l’esport com una eina de transformació social”.