Racisme al partit entre el Verdú i el Tremp: puntada de peu i insults al porter rival
En un dels gols locals alguns aficionats van saltar al camp i ho van celebrar davant del porter.
En el Verdú-Tremp, que es va disputar a Agramunt a causa del mal estat del camp de l’equip local per la pluja, va tenir incidents racistes. El porter del Tremp va rebre insults racistes per part d’aficionats rivals, arribant a donar-li una puntada de peu al recollir una pilota, segons van denunciar membres del seu equip. Van afegir que en un dels gols locals, alguns aficionats van saltar al camp i ho van celebrar davant del porter.
Al final del partit el porter es va adreçar a ells i hi va haver una batussa. Les mateixes fonts van indicar que l’àrbitre va fer constar els insults a l’acta.