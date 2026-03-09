SEGRE

FUTBOL

El Juneda cau a casa i deixa de ser líder en solitari

Tuto, del Juneda, intenta un dríbling davant d’un jugador de l’Almacelles. - CARLA HG

Antoni Bonet

El Juneda va cedir davant l’Athletic Almacelles en un partit igualat que es va decantar per als visitants després d’una primera part en què els locals van provar d’avançar-se però no va ser fins just abans d’arribar al descans que Susagna va marcar el primer per als visitants després d’una jugada a pilota aturada (0-1, 44’). A la segona part, al cap de pocs minuts, Alex va aprofitar un error defensiu local per ampliar l’avantatge (0-2, 58’). Després del gol, els locals es van bolcar a l’atac però sense fortuna, ja que la defensa visitant va treure dos pilotes a la línia de gol, i el marcador ja no es va moure. Amb la derrota, el Juneda cau a la segona plaça amb 41 punts, els mateixos que laa Seu, mentre que l’Almacelles és setè amb 30.

