AUTOMOBILISME
Mari Boya se’n va de buit
El pilot aranès escala nou posicions des del fons de la graella, però es queda sense puntuar. Tanca un GP d’Austràlia en el qual va tenir dos accidents
El pilot aranès Mari Boya es va poder rescabalar ahir d’un mal cap de setmana en la Carrera Principal del GP d’Austràlia i va acabar en tretzena posició després de partir des del fons de la graella, a la vint-i-dosena posició. El de Les, que va tenir dos accidents tant a la prova classificatòria com a l’Esprint, va poder completar la seua primera prova amb l’escuderia Prema Racing.
Boya, que va mostrar un ritme molt prometedor a meitat de carrera, va escalar dos posicions en les primeres dos voltes a Albert Park. Després va saber aprofitar els errors dels seus rivals, aconseguint establir-se en la quinzena plaça, però la seua evolució es va veure frenada per un tram final de cursa amb poc moviment que tan sols li va permetre avançar dos posicions més abans de traspassar la línia de meta. Al final, i malgrat les dificultats, el pilot de l’acadèmia d’Aston Martin va remuntar nou posicions, acabant en tretzè lloc.
Respecte a la seua actuació, Boya va assegurar que “ha estat un cap de setmana difícil. El cotxe anava bé i el ritme ha estat bo quan hem pogut pressionar, però necessitem trobar una mica més de feeling. La part positiva és que hem fet bones sortides i no hi ha hagut errors de procediments. Ja estic desitjant tornar a pujar al cotxe”.
D’altra banda, el pilot búlgar Nikola Tsolov (Campos Racing) va acabar en primera posició i lidera la general. Rafael Camara (Invicta Racing) i Laurens van Hoepen (Trident) van tancar el primer podi de la temporada, respectivament.
Mercedes arrasa i Alonso abandona dos vegades
El pilot britànic George Russell (Mercedes) va aconseguir ahir la victòria al GP d’Austràlia, primera cita del Mundial de Fórmula 1, i la va liderar el doblet de Mercedes, amb els Ferrari al darrere, mentre que l’espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) va haver d’abandonar, i Carlos Sainz (Williams) va ser quinzè. En una emocionant carrera a Albert Park, Russell es va reposar d’una bona sortida dels Ferrari, amb el monegasc Charles Leclerc situant-se davant, per adjudicar-se el primer triomf del curs per davant del seu company, l’italià Kimi Antonelli. Darrere, Leclerc també va pujar al podi, mentre que el britànic Lewis Hamilton (Ferrari) va ser quart i el vigent campió, Lando Norris (McLaren), va tancar el top 5. El neerlandès Max Verstappen (Red Bull), que sortia des del fons de la graella, va remuntar fins a la sisena posició. Per la seua part, Carlos Sainz va poder completar la carrera, però va acabar fora de la zona de punts, quinzè. Pitjor van ser les coses a l’altre espanyol, Fernando Alonso. L’asturià va partir quinzè i es va situar desè després d’apagar-se els semàfors. Tanmateix, l’aventura li va durar molt poc. A la volta 14 va ser alertat per ràdio que alguna cosa anava malament i va entrar a boxs i, quan semblava que abandonaria, va tornar a la pista amb deu voltes perdudes per fer la carrera com un test, abans de retirar-se definitivament.