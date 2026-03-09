BÀSQUET
“Me’n vaig fotut, però orgullós”
Encuentra. Va enaltir la imatge que va oferir l’equip i va lamentar que “petits detalls ens han penalitzat perquè hem tingut la victòria molt a prop”
Gerard Encuentra es va mostrar molt orgullós de l’entrega i la imatge que va donar ahir l’equip malgrat perdre al Buesa Arena, on l’Hiopos va tornar a vorejar la victòria com fa un any. “Me’n vaig fotut, però orgullós de l’equip, perquè crec que hem fet moltes coses bé i vull ser positiu i quedar-me amb les coses que hem fet bé”, va declarar el tècnic lleidatà, que va lamentar que petits errors acabessin decidint. “El partit ha estat molt disputat. Hem plantejat diferents defenses que han col·lapsat una mica el Baskonia i estàvem còmodes, però sí que petits detalls durant el partit, com fallar un tir lliure, un llançament alliberat, concedir tirs lliures, una porta enrere... ens han penalitzat molt, per això me’n vaig fotut perquè hem tingut la victòria molt a prop”, va afegir.
No va estar d’acord amb el criteri arbitral a la zona i va apuntar que hi va haver “faltes perepunyetes” que van perjudicar el seu equip. “Amb aquest tipus de criteri arbitral hem sortit clarament perdedors perquè és un rival més físic que nosaltres i hi ha hagut un moment en què ells han viscut dels tirs lliures. També ens ha faltat un punt de genialitat, com un triple de Batemon que no ha tocat ni el cèrcol però que si hagués entrat, hauria canviat la dinàmica”, va apuntar. Encuentra va valorar positivament el debut de Dani Garcia. “Ha fet un partit molt seriós amb pocs entrenaments. Ens ha ajudat molt la seua arribada i també a mi com a entrenador perquè és tenir un cervell a la pista”, va destacar.
Per la seua part, Paolo Galbiati, tècnic vitorià, va reconèixer que “l’equip havia de fer un pas endavant amb energia i mentalitat i no és fàcil quan ho fas contra un defensa tan tàctica”.
La directiva convocarà avui eleccions
La junta directiva del Força Lleida celebrarà aquesta tarda a les oficines del Barris Nord una assemblea general extraordinària, a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 20.00 en segona, per convocar un procés electoral per a la renovació de càrrecs i, en el seu cas, aprovar un cens i calendari electoral. Tot sembla indicar que l’actual president, Albert Aliaga, es presentarà a la reelecció.
Barça i València vencen i el Madrid pateix
La jornada es va completar ahir amb les solvents victòries de Barça i València, que van passar per sobre de Breogán (78-109) i Múrcia (110-84), mentre que el Reial Madrid va patir de valent per guanyar a la pista del Gran Canària (80-92). El Joventut també va guanyar fàcil davant del cuer Granada (109-73) en el debut de Jabari Parker (13 punts), i el Girona va caure a casa amb l’Unicaja. D’altra banda, La Laguna Tenerife ha aconseguit els serveis del base australià Patty Mills, de 37 anys, fins al final de la temporada. Mills va acumular 1.020 partits en la seua trajectòria NBA, incloent-ne 921 en lliga regular i 99 en les eliminatòries pel títol.