BÀSQUET
Més de 600 jugadors de 28 clubs al Català ACELL de Balaguer
Balaguer va acollir la 34a edició del Campionat de Catalunya de Bàsquet ACELL, que va reunir més de 600 esportistes amb diversitat intel·lectual. En total, hi van participar més de 40 equips de 28 clubs, que van competir en diferents categories adaptades a les seues capacitats.
El torneig es va disputar de manera simultània en diverses pistes dels dos pavellons de la ciutat i va convertir la jornada en una gran trobada esportiva i reivindicativa per donar visibilitat a l’esport de persones amb diversitat intel·lectual. “Avui no només fem esport, també fem sentir la nostra veu”, van destacar els participants en un manifest al final del campionat. En el text també van subratllar que l’esport els aporta “confiança, amistats i alegries” i que “jugant trenquem barreres”.
L’alcaldessa Lorena González va agrair la tasca del Club Estel i especialment Anna Pàmies per l’organització de l’esdeveniment, i va destacar la voluntat de la ciutat de continuar acollint iniciatives d’aquest tipus. La jornada va coincidir amb la celebració del Dia Internacional de les Dones i les autoritats presents ho van destacar en les seues intervencions, assenyalant que l’objectiu de cara a la pròxima edició és aconseguir una representació femenina igual que la masculina.