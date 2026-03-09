BÀSQUET
Millora sense premi: L’Hiopos Lleida, molt a prop de tornar a sorprendre el Baskonia
L’Hiopos Lleida està molt a prop de tornar a sorprendre el Baskonia, però petits detalls el condemnen a la quarta derrota seguida. Esperançador debut de Dani Garcia
L’Hiopos Lleida va donar ahir mostres de millora, però va tornar de buit de Vitòria, on va caure davant del Baskonia en un final molt igualat (93-90), com ja va passar la temporada passada. L’equip va donar una altra imatge molt diferent de la d’abans de l’aturada i va estar molt a prop de sorprendre de nou el quadre vitorià, però petits detalls el van acabar condemnant a la quarta derrota seguida, que el fa perdre avantatge respecte a la zona de descens, de la qual ara està tres victòries per sobre. L’altra nota positiva, a més de la millora, va ser l’esperançador debut de Dani Garcia, que va donar un altre aire a l’equip.
Més enllà de lluitar pel triomf, que semblava complicat d’acord amb el rival i de jugar com a visitant, el conjunt de Gerard Encuentra necessitava netejar la seua imatge i recuperar la seua essència, aquella que va fer vibrar la seua gent en l’arrancada amb un joc intens i col·lectiu. Ahir ho va posar de manifest ja des de l’inici, agafant la iniciativa i buscant les debilitats d’un rival que afrontava el duel amb baixes importants, sobretot en el joc interior. Va ser allà on va començar a fer mal l’Hiopos de la mà de Diagne, que va aprofitar les assistències dels seus companys per firmar quatre punts i contrarestar l’encert d’Omoruyi, que va aguantar el seu equip en tot el primer quart.
La defensa zonal també va incomodar molt l’atac blaugrana i els de bordeus, ahir de verd, van quallar un primer acte molt sòlid, amb un gran encert exterior i jugant amb ordre, el que va posar Dani Garcia des que va fer el seu debut als quatre minuts. Al cap de pocs segons va firmar una cistella de gran classe i va donar frescor als atacs, a més d’alliberar Agada de les tasques de dirigir. El nigerià, més lliure, va firmar cinc punts que van ajudar que l’Hiopos es posés vuit amunt (11-19), la màxima renda de tot el duel que va quedar reduïda a quatre al final del període (17-21).
A causa de les baixes (Kurucs, Diop i Sedekerskis) i als descarts de Howard i Nowell (el Baskonia compta amb quatre extracomunitaris), Galbiati va haver d’agafar del jove Jaksimovic, i l’eslovè va firmar quatre punts que, juntament amb els triples de Radzevicius i Luwawu-Cabarrot, van tornar el comandament del marcador al Baskonia (28-26), obligant Encuentra a parar el partit. L’Hiopos va augmentar la intensitat en defensa i va tancar la primera meitat completant un parcial de 6-16, recuperant així el màxim avantatge, vuit punts (34-42), i això que Sanz, ahir desaparegut igual que Millán Jiménez, va errar dos tirs lliures finals.
A la tornada dels vestidors, l’Hiopos va sortir adormit i en tot just un minut va dilapidar tot el seu avantatge després d’encaixar un parcial de 10-0 (44-42). Un triple d’Ejim va trencar la sagnia, però Omoruyi, un malson per a la defensa lleidatana, va situar el 46-45 i Encuentra va decidir parar el matx per reconduir la situació. L’equip va tornar a jugar amb ordre i l’alternança en el comandament del marcador va ser una constant fins al final del període, al qual es va arribar amb un mínim avantatge lleidatà (64-65) després de malgastar una altra renda de 5 punts (59-64).
Els de bordeus van reprendre el joc a l’alça, liderats per Golomán i Ejim, obligant Galbiati a parar el partit als tres minuts de la represa (66-70). El Baskonia va tirar de qualitat i de l’astúcia de Forrest i Spagnolo per forçar faltes per mantenir la renda des del tir lliure, ajudat per un criteri arbitral molt rigorós. Els vitorians es van distanciar de cinc (77-72, m.37), el seu màxim avantatge, i l’Hiopos va caure en la precipitació. Allà Diakite es va lluir amb diversos taps seguits en accions molt precipitades d’Ejim i Batemon.
Quan faltaven 51 segons, el Baskonia dominava per sis punts (85-79), però els lleidatans no van defallir i van aconseguir reduir el desavantatge a la mínima expressió (89-88), gràcies a quatre punts seguits d’Ejim i un 2 +1 de Batemon, però un parell de badades van sentenciar el duel.