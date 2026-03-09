FUTBOL
Naufragi a Peralada: el Lleida, cuer i a cinc punts de la salvació
La derrota del Lleida deixa l’equip a cinc punts de la salvació, en un partit que es va decidir en jugades a pilota aturada. Escobedo es va lesionar a la mitja hora, i Sasha va acabar expulsat
Se li acumulen els problemes al Lleida CF, que ahir va caure (3-0) al camp del Peralada en un partit en què, una vegada més, la fortuna no va estar al seu costat. El conjunt lleidatà va patir noves baixes importants i va pagar molt cares dos accions a pilota aturada. Amb l’equip obligat a obrir-se a la recerca de l’empat, el Peralada va sentenciar en el tram final. La derrota allunya una mica més l’objectiu de la salvació, ara a cinc punts, i prolonga la mala ratxa del Lleida. A més, per al pròxim partit davant del Cerdanyola, Cortés no podrà comptar amb Sasha, expulsat; Luis Silva, sancionat per acumulació de cinc targetes grogues; ni Escobedo, que es va haver de retirar per problemes musculars a la mitja hora.
El matx va estar condicionat per l’estat del terreny de joc. La intensa pluja va deixar el camp completament impracticable, i va obligar els dos equips a abusar de la pilota llarga. Tot i així, la primera gran ocasió va ser per al Lleida. Marc Alegre, ahir d’extrem, va guanyar la carrera per la banda dreta i es va plantar davant del porter local, però el seu xut creuat va marxar vorejant el pal.
Deu minuts després, al 22, va arribar la primera acció polèmica. El col·legiat va assenyalar una falta en contra de Luis Silva quan era ell el que estava sent subjectat per la samarreta. L’acció va acabar amb amonestació per al lusità i, després del llançament de la falta al segon pal, Kanteh va prolongar la pilota i Romero la va empènyer a la xarxa (1-0). Després del descans, el Lleida va reaccionar i va vorejar l’empat: primer amb un cop de cap d’Alegre i poc després amb un mà a mà de Puig. Tanmateix, als cinc minuts, va arribar el segon cop. Al 64’, en una altra acció a pilota aturada, Gallardo va sorprendre tothom amb una xilena que va significar el 2-0, no exempta de polèmica, ja que els jugadors del Lleida van reclamar fora de joc. Amb el conjunt lleidatà ja bolcat en atac, els gironins van sentenciar el partit amb el tercer gol, obra de Bah. L’infortuni del Lleida es va agreujar quan Sasha va veure la roja directa per tallar una acció quan era l’últim home.
Cortés: “Quan ets allà al fons sembla que tot et va en contra”
L’entrenador del Lleida, Jordi Cortés, va lamentar després del partit que l’equip es tornés a veure penalitzat per accions puntuals. “Quan ets allà al fons sembla que tot et va en contra. El primer gol ha arribat en una acció que crec que ha vingut d’una falta al nostre favor que l’àrbitre ha xiulat al revés”. Malgrat el resultat, el tècnic va voler destacar l’actitud dels seus futbolistes. “L’actitud de l’equip ha estat boníssima durant tot el partit. S’hi han deixat la pell, no se’ls pot recriminar res”, va concloure. El pròxim partit serà dissabte davant del Cerdanyola.