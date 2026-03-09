Pas enrere del Tàrrega, que es deixa remuntar un 2-0 al Joan Capdevila
Els locals, ‘desapareguts’ després del descans
El Tàrrega va perdre a casa davant del Natació Terrassa (2-3), en un partit que els locals van dominar clarament en el camp i en el marcador, que al minut 63 reflectia un clar 2-0.
El xoc va ser intens des de l’inici amb jugades de perill a les dos àrees. Al minut 8 Valls va aprofitar un servei llarg del porter blaugrana Guti per obrir el marcador (1-0). Ja a la segona part, el bon joc local es va difuminar, tot i que al minut 62 Edgar havia firmat el 2-0 que semblava encarrilar el resultat i el partit. Res més lluny de la realitat, perquè el visitant Prado es va beneficiar d’un error de la defensa del Tàrrega per retallar distàncies i marcar el 2-1 al minut 72. La sort també va girar l’esquena als de Jordi Jiménez i al 77 un autogol de Lluís materialitzava l’empat (2-2). Finalment, i de nou Prado, va decantar el partit a favor del Terrassa en un altre desajustament defensiu local a falta de cinc minuts per al final (2-3).
Després del partit, Jordi Jiménez, entrenador del Tàrrega, es va mostrar decebut pel resultat del xoc: “Teníem el partit controlat i fins i tot havíem arreglat coses que no funcionaven, però l’equip s’ha relaxat.” Per concloure, va afegir: “Ara la diferència sobre el descens és menor, però cal continuar treballant.”