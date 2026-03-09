FUTBOL
Salven un punt al final
Un penal transformat per Espinar rescata un empat per al Balaguer. Els de Josete segueixen onzens amb set punts d’avantatge sobre el descens
El Balaguer va empatar davant d’un combatiu Pirinaica (1-1) en un partit marcat per la tensió, les intervencions arbitrals i la polèmica. Cap dels dos equips no va poder aconseguir el control del joc a la primera part malgrat les oportunitats de les quals van disposar. El Balaguer no va tenir encert en les faltes des de la frontal ni tampoc en un cara a cara de Nico Aires amb el porter del Pirinaica, o en un xut d’Angerri que va sortir desviat per poc. També la Pirinaica va tenir les seues ocasions i, al minut 44 va aconseguir avançar-se en el marcador a la sortida d’un córner rematat per Morell.
A l’inici de la segona part els visitants va tenir dos oportunitats clares per ampliar la seua renda, però Romaní va treure sota els pals la primera i Batalla va aconseguir desbaratar la segona. El Balaguer va reaccionar i, malgrat l’expulsió de Rosanes al 58, va prendre el comandament del partit. Al tram final els locals van generar diverses ocasions de gol i al minut 84 va arribar l’empat en un penal que Espinar va enviar a la xarxa (1-1).
A l’acabar el partit, Josete, l’entrenador local, va valorar molt positivament el resultat: “Hem aconseguit un punt de glòria.” Josete també va voler destacar que: “L’equip ha sabut reconduir un partit que se’ns havia posat molt difícil després de l’expulsió de Rosanes i quedant tan poc temps, però fins i tot ens ahruíem pogut pendur els tres punts”. Amb aquest resultat el Balaguer continua ubicat a la zona mitjana baixa de la classificació, ocupant l’onzena plaça i amb set punts d’avantatge sobre la zona de descens. La pròxima jornada visitaran el Sants.