“La situació ens pesa”
Jordi López. El tècnic de l’Atlètic Lleida diu que “ens està costant ser emocionalment forts i prendre bones decisions”
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Jordi López, no va amagar la seua decepció davant d’una nova derrota que deixa als seus contra les cordes, i va afirmar que “hem començat a despertar quan anàvem 0-2”. López va explicar que “quan hem marcat hem buscat bé la porteria rival, però no hem tingut clares les idees perquè la situació ens pesa”. El de Cardedeu va explicar que “l’equip quan es troba davant d’una situació així i perdent en el marcador, pren pitjors decisions i això és el que ens ha perjudicat a l’hora de buscar l’empat”. També va reconèixer que “amb l’1-2 ens hem desordenat massa, fruit de l’ansietat”. Va ser molt expressiu al posar un exemple del que li passa a l’equip. “Tenim unes cadenes a sobre que ens pesen massa.” Pel que fa a la tornada al Farrús, López va considerar que “hem pogut treballar la més nostra idea i fer variacions ja que al Camp d’Esports era impossible”. Seguint amb l’aspecte tàctic, va explicar que “he intentat sacsejar l’arbre, primer amb les variacions de sistema i després amb els canvis”. Precisament un d’aquests canvis va ser el de Marcel Samsó, al qual li va dedicar unes paraules. “Volia provar coses noves i pensava que era un bon moment per posar-lo i, de fet, és una llàstima perquè ha tingut una ocasió molt clara”, va dir.
El tècnic blau marí va concloure que “mentre matemàticament hi hagi opcions de salvació, ho donarem tot i a lluitar fins al final”.