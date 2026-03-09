ATLETISME
Tomasa i Carulla arrasen a la Mitja Marató de Balaguer
Es van imposar de forma rotunda en la categoria masculina i femenina de la prova. Va comptar amb més de 750 participants
La capital de la Noguera, Balaguer, va acollir ahir la 37a edició de la Mitja Marató amb la participació de més de 750 corredors en les tres distàncies: 21, 10 i 5 quilòmetres.
A la prova reina, el vencedor va ser Xavier Tomasa, que va completar el recorregut amb un temps de 1:09:55. Marcos Sanza va ser segon amb 1:16 i Miguel Ángel Fidalgo va ocupar la tercera posició després de traspassar la línia de meta en 1:25:26. En la categoria femenina, Rosamari Carulla es va imposar amb un registre de 1:25:26. Ana Isabel García, amb 1:28:35, i Alisa Prokhorova, amb 1:29:08, van completar el podi en segona i tercera posició respectivament.
En la carrera de 10 quilòmetres, Pere Bifet va ser el més ràpid de la categoria masculina, parant el cronòmetre en 34 minuts i 26 segons. El van seguir Cristian Arroyo, amb un temps de 35:10, i Joaquim Morais (36:43). En la categoria femenina, Blanca Vallés va guanyar amb 40:32, seguida per Noemí Aumedes (41:40) i va tancar el podi Sònia Reguart amb un temps de 41:56.
Pel que fa a la prova de 5 quilòmetres, Javier Castells va ser el primer a creuar la línia de meta, amb un registre de 14.37, gairebé un minut més ràpid que Jordi Santaulari (15.33). Rahal Boufra va completar el podi masculí amb un temps de 15:42. En categoria femenina, Estel Jordan va ser la vencedora amb 18:37. Mamen del Castillova ser segona (19:26) i M. Carme Altisent (20:37), tercera.
La prova, organitzada pel club Runner’s Balaguer i integrada dins del Circuit de Mitges de Ponent, també formava part del calendari oficial de carreres de ruta.