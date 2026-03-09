PIRAGÜISME
Travé, tercer a la Copa Pirineus de la Seu
Va ser l’únic lleidatà que va poder pujar el podi, amb Manel Contreras quart
La setzena edició de la Copa Pirineus va abaixar ahir el teló al Parc del Segre de la Seu d’Urgell amb la disputa de la modalitat de Caiac Cros, en la qual només dos representants lleidatans van arribar a la final, els urgellencs Miquel Travé i Manel Contreras, i només el primer va aconseguir pujar el podi en la tercera posició. Al voltant de 130 palistes van prendre part en la prova, que va arrancar amb la ronda individual en què els més ràpids van ser la donostiarra Maialen Chourraut i el gallec Manuel Ochoa. A les eliminatòries, la urgellenca Núria Vilarrubla, que dissabte es va imposar en canoa eslàlom, va ser segona en la seua mànega, i la pontsicana Laia Sorribes va guanyar la seua, on va quedar eliminada, entre d’altres, la jove local Anna Simona. En homes també van superar el tall Travé, Contreras i el pontsicà Miquel Farran, els dos últims amb victòries. A quarts, Contreras va tornar a ser el millor de la seua mànega i va accedir a semifinals juntament amb Travé, que també es va imposar en la seua sèrie, mentre que Farran va caure eliminat al ser tercer. En dones, cap lleidatana no va aconseguir passar. Els dos urgellencs van aconseguir el pas a la gran final amb dos victòries en semifinals, però només Travé va aconseguir pujar al podi. Ho va fer coma tercer, mentre que la victòria va ser per a Ochoa, amb el britànic Sam Leaver segon i Contreras quart. En dones, triomf de la francesa Coline Charel, davant de la britànica Lois Leaver i de la seua compatriota Romane Prigent.