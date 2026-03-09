FUTBOL
Victòria local en un duel directe de la zona alta de la taula
El Balàfia B va assegurar els tres punts a casa després de vèncer 3-2 contra el Bordeta, en un partit decidit a la segona part. Va ser un matx força igualat i vibrant entre dos equips de la part alta de la classificació, que va començar amb més domini del conjunt visitant. Van arribar al descans amb 0-1 amb el gol de Rabhi al minut 27.
El Balàfia va despertar a la segona part i, tot just sortir, va igualar el marcador amb un gol de Fall. Al minut 76, Salif va aconseguir el 2-1, però Bilal va reaccionar immediatament i va retallar distàncies amb un gol de córner (2-2). Finalment, Osagiede va marcar el 3-2 que va donar la victòria al conjunt local.
Aquest resultat manté el Balàfia en tercera posició, mentre que el Bordeta baixa a la cinquena.