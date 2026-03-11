JOCS
Audrey Pascual guanya l’or en la combinada
L’esquiadora madrilenya Audrey Pascual es va penjar ahir la medalla d’or en la combinada, per només 46 centèsimes d’avantatge sobre l’alemanya Anna-Lena Forster, en la quarta jornada de competició dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina. És el seu tercer metall en aquesta cita olímpica després de l’or aconseguit en el supergegant i la plata del descens. Audrey Pascual, de 21 anys, va encarrilar el triomf a la primera mànega, la del supergegant, en què va marcar el millor temps amb 1:21.88, una mica més de dos segons menys que l’altra favorita a l’or, l’alemanya Anna-Lena Forster, que va fer 1:24.70. A la segona mànega, la de l’eslàlom, va sortir l’última no va haver d’arriscar, i més al veure que les nord-americanes Anna Soens i Saylor O’Bryen van caure. Va marcar el quart millor temps, amb 2:11.22, només 46 centèsimes menys.