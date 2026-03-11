Bru Seguí, del Xafatolls, or en el Català de duatló
Bru Seguí, atleta infantil de l’AA Xafatolls, va aconseguir la medalla d’or en el VII Duatló Jove Solidari SJD Triplay Prat, prova del Campionat de Catalunya de duatló en categoria infantil. A més, el seu germà, Lluc Seguí (AA Xafatolls), va aconseguir una destacada vuitena posició.
La prova, disputada al Prat de Llobregat, va cobrir una distància de 2.5 quilòmetres de carrera i 6 quilòmetres amb bicicleta de carretera, dividida en tres segments: el primer a peu, el segon amb bicicleta i el tercer, de nou, a peu.