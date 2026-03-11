FUTBOL
Un penal salva el Barça
Lamine Yamal transforma a l’últim minut una pena màxima forçada per Dani Olmo que evita la derrota davant d’un Newcastle superior. Els blaugranes van acusar molt el cansament
El FC Barcelona va rescatar un empat (1-1) davant del Newcastle United a St James’ Park en un molt mal partit, en el qual un penal sobre la botzina, en l’afegit i anotat per Lamine Yamal el va salvar d’una derrota que hauria estat merescuda i que es va convertir en un esperançador empat per a la tornada a l’Spotify Camp Nou.
El millor va ser, sens dubte, el resultat, perquè en el 95 va cometre Malick Thiaw un clar penal sobre Dani Olmo, que va entrar de refresc i amb prou feines va fer aquesta jugada, però decisiva. I Lamine Yamal va convèncer Raphinha, espessos ambdós, com tots en un Barça a qui es va veure molt cansat, i va enganyar Aaron Ramsdale per firmar aquest empat.
Semblava abocat a una nova remuntada el Barça i, si bé és cert que haurà de guanyar a l’Spotify Camp Nou per estar en quarts de final, no és obligat fer-ho per golejada com el dia de la Copa. Encara que sens dubte d’aquest duel d’anada hauran de treure moltes notes i apunts per millorar en gairebé tot. Aquest Barça, així, està llunyíssim de Budapest. Els blaugranes van resistir la forta arrancada del Newcastle United i van assolir el descans amb empat sense gols a St. James’ Park, després d’una primera part incòmoda per als de Hansi Flick, que amb prou feines van inquietar més enllà de sengles ocasions de Lamine i Fermín.
Tot i així, el Barça va tenir una de les seues poques ocasions clares en el minut 66, quan Cancelo va trobar Raphinha amb una bona pilota llarga i el brasiler va assistir ras a Lewandowski, la rematada del qual de primeres, llançant-se a terra, va marxar fregant el pal. El Newcastle va continuar insistint i va arribar fins i tot a celebrar un gol que va ser anul·lat per fora de joc de Joelinton després d’un tret al pal previ de Barnes, però aquest va tenir el seu premi en el 86, quan Murphy li va posar una centrada a l’àrea que el va trobar completament sol per rematar sense oposició per batre Joan Garcia i firmar l’1-0 després d’un mal replegament defensiu culer. Va intentar reaccionar Flick, donant entrada a Ferran Torres per un atziac Fermín López i, obligat, va fer debutar el jove Xavi Espart per un Ronald Araujo amb rampes que va demanar el canvi. St James’ Park era una festa en la seua primera presència en uns vuitens de final de la Champions, sotmetent tot un Barça i amb les mels de la revenja de l’1-2 de setembre als llavis. Però el Barça va sobreviure, amb el penal de Lamine, i tocarà acabar de remuntar al Camp Nou, un resultat que no és gens dolent però que suposarà un nou repte per a l’equip d’un alleujat Flick.
Via lliure per ampliar el Camp Nou a 62.000 seients
El FC Barcelona ja compta amb el vistiplau de l’ajuntament de Barcelona per a la llicència 1C, un permís que permetrà reobrir la primera i segona graderia del Gol Nord de l’Spotify Camp Nou per al partit contra el Sevilla de diumenge vinent i ampliar l’aforament des dels 45.401 espectadors actuals fins als 62.652. Amb aquesta autorització, el club aconsegueix un dels seus objectius perquè l’estadi presenti una imatge sense seients buits. Amb aquesta llicència, el Barça iniciarà immediatament el procés per tramitar els 14.000 abonaments disponibles per a socis en aquesta zona de l’estadi. Els socis que encara no hagin sol·licitat la seua localitat disposaran d’un termini de 24 hores per formalitzar la seua petició. Els abonaments tindran un preu que oscil·la entre els 160 i 264 euros, i en cas que la demanda superi l’oferta, es realitzarà un sorteig entre els sol·licitants.A més, el club també habilita la Grada d’Animació a la seua zona del Gol Sud, amb 1.247 places. Per al partit de Copa del Rei contra l’Atlètic es va obrir un córner entre Gol Sud i Tribuna amb 750 aficionats com a solució provisional. Ara la nova animació estarà ubicada a la denominada zona Gol 1957 al Gol Sud.
Atlètic i Bayern golegen i deixen l’eliminatòria quasi sentenciada
L’Atlètic de Madrid va golejar el Tottenham (5-2) i el Bayern de Múnic va destrossar l’Atalanta (1-6) per posar peu i mig en quarts de final. Històric el que va succeir al Metropolitano, amb un 3-0 en el minut 17 després de dos errors colossals de Kinsky, que va ser ràpidament substituït. Per la seua part, el Galatasaray va colpejar primer i va superar contra tot pronòstic el Liverpool (1-0).D’altra banda, el Reial Madrid rep avui el Manchester City en el cinquè encreuament consecutiu entre ambdós conjunts, amb els blancs plens de dubtes i uns cityzens que volen tornar a guanyar com ja van fer en la fase de lliga.