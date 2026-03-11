Sis medalles lleidatanes en el Campionat d’Espanya
El Lleida UA guanya 4 plates i 2 bronzes
Les atletes del Lleida UA Carla Vidal, Elisabet Ruz i Feliça Satorres van conquerir sis medalles, quatre plates i dos bronzes, en els campionats d’Espanya d’atletisme d’Antequera. Vidal va quedar segona als 200 metres llisos de la categoria F35 i va firmar la seua millor marca personal. A més, va conquerir la tercera plaça als 60 metres i va aconseguir la seua millor marca de la temporada en la modalitat. Per la seua part, Ruz va acabar segona en 400 llisos de l’F45 i tercera en els 200, i Satorres va aconseguir dos plates en la prova de 60 metres llisos de la categoria F55, de 55 a 59 anys, i en els 200. En sengles proves va establir la seua millor marca de la temporada.