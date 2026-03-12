Les penyes de Lleida, amb Laporta
Una majoria de les agrupacions aposta per l’expresident, a qui consideren clau per sortir de la crisi. Les declaracions sobre Messi i el paper del soci reobren el debat i aviven la divisió
A pocs dies de les eleccions a la presidència del FC Barcelona, fixades per a aquest diumenge, les penyes barcelonistes de Lleida conviuen amb un suport majoritari a Joan Laporta amb un creixent corrent crític que demana un canvi. Encara que molts penyistes consultats per aquest diari consideren que la continuïtat de l’expresident és la millor opció per consolidar la recuperació del club, també guanyen protagonisme els que reclamen més transparència, professionalització i tracte cap al soci.
Entre els aficionats consultats en diferents penyes de la demarcació, tant Sud com Nord, predomina la idea que Laporta ha aconseguit estabilitzar una situació econòmica molt delicada heretada de l’etapa de Josep Maria Bartomeu. Els socis recorden que el club afrontava un alt nivell de deute i greus limitacions financeres i consideren que els últims anys s’han pres decisions necessàries per sanejar els comptes, reduir la massa salarial i recuperar competitivitat esportiva.
Aquest argument, al costat del lideratge públic del president i la seua capacitat per defensar els interessos del club, explica bona part del suport que rep entre el barcelonisme lleidatà. Molts penyistes consideren que, després d’anys convulsos, el Barça ha recuperat certa estabilitat institucional i esportiva.
Tanmateix, no tots comparteixen aquesta visió. Alguns penyistes s’inclinen per la candidatura de Víctor Font i critiquen el que consideren un model excessivament presidencialista. Reclamen una estructura de gestió més professional i més claredat en projectes estratègics, com la remodelació de l’Spotify Camp Nou.
El debat també s’ha vist revifat per les recents declaracions de figures com Xavi Hernández i el mateix Bartomeu sobre la decisió de Laporta de no impulsar la tornada de Leo Messi, un tema que continua despertant emocions i divisió entre l’afició.
Dels socis
Més enllà de les diferències, en moltes penyes coincideixen en una idea: el Barça ha de continuar sent dels socis. Per a una part del barcelonisme de Lleida, reforçar aquest vincle entre institució i massa social serà un dels grans reptes amb què haurà de bregar el pròxim president.
Font promet seient fix als abonats
El candidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font va garantir ahir que tots els abonats de l’Spotify Camp Nou tindran un seient fix a partir de la pròxima temporada, dins del pla social que la seua candidatura. A més va plantejar un sistema de descomptes en els abonaments per premiar l’assistència a l’estadi. Segons va explicar, els socis que acudeixin almenys al 80% dels partits podran obtenir un descompte del 50% en l’abonament i, si mantenen aquest nivell d’assistència la temporada següent, la rebaixa assolirà el 75%.
Bartomeu critica Laporta per Messi
Josep Maria Bartomeu va entrar ahir en campanya i va assegurar que l’“acomiadament” de Messi per part de Laporta va unflar les pèrdues, sense reconèixer que gran part d’aquestes havien estat causades per la covid, com va reconèixer LaLiga. Va indicar que “la decisió més penosa de Laporta va ser la marxa de Messi” i va demanar “un canvi generacional”.