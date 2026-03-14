BÀSQUET
“Volem un equip de lluitadors que mossegui”
Encuentra apel·la a la intensitat i al caràcter de l’equip davant del líder de l’ACB
L’Hiopos Lleida afronta demà un dels reptes més exigents del curs amb la visita a la pista del líder, el Reial Madrid. Ho farà després d’encadenar quatre derrotes consecutives, l’última a la pista del Baskonia en els instants finals. Malgrat aquesta dinàmica negativa, Gerard Encuentra va apel·lar en la prèvia a l’ambició competitiva de l’equip. No amaga la dificultat del repte. “El Madrid té moltes armes. Va primer i té una de les millors plantilles d’Europa, amb molt talent ofensiu i un equip molt físic”, va explicar. Tot i així, va insistir que la prioritat de l’Hiopos Lleida passa per centrar-se en el seu propi rendiment. “Estem molt focalitzats a millorar nosaltres. Per guanyar-los has de fer moltes coses molt bé i ells han de tenir un partit no gaire bo”, va reconèixer.
Més enllà del resultat, l’objectiu és competir amb personalitat en un escenari on aquest any només ha estat capaç de guanyar el Barça. “Estem molt mentalitzats per intentar competir al màxim. Veure si som capaços de ficar-los traves, que no se sentin còmodes, però sempre pensant en la nostra part, en la nostra millora”, va subratllar.
Encuentra també va voler treure pressió a l’equip, conscient que el favoritisme recau clarament del costat blanc. “Nosaltres sempre volem sortir a guanyar. En aquest partit ells són molt favorits”, va dir, però va avisar que “sortirem a competir, a intentar guanyar sense pressió, però sí amb un punt de motivació”, va insistir.
De fet, el tècnic lleidatà va recordar que el seu equip ja ha demostrat diverses vegades aquesta temporada que pot sorprendre rivals d’alt nivell. “Per què no podem donar la campanada a Madrid? Hem estat capaços de guanyar al Palau i a Tenerife, així que potser també som capaços de guanyar a Madrid. Anem amb aquesta mentalitat”, va asseverar.
Gerard Encuentra també va insistir en la importància de recuperar la identitat que defineix el projecte lleidatà. “Quan parlem de coses no negociables parlem de la filosofia del club: defensar agressivament per córrer, jugar amb la màxima intensitat, de molt esforç i compartir la pilota”, va explicar. “Volem un equip de lluitadors que, podran jugar millor o pitjor, i tenir més o menys talent, però que quan estigui a la pista mossegui”, va apuntar. Finalment, el tècnic també es va referir al paper de Dani Garcia, que va deixar bones sensacions en el seu debut a Vitòria. “El Dani ens ha d’ajudar com va fer l’altre dia i tant de bo faci un partit tan bo”, va assenyalar.
D’altra banda, el Força Lleida va oficialitzar ahir que l’actual president, Albert Aliaga, ha estat l’únic que ha presentat candidatura.