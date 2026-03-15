El Borges remunta amb dos gols en els minuts finals
Suma una victòria vital per mantenir opcions de salvació
El Borges va aconseguir sumar tres punts davant del Ripollet (2-1), en un intens final en el qual dos gols, un de Rubió i un altre de Suñol, van donar la volta a un marcador que es mantenia desfavorable des de la primera part del xoc. Aquest triomf és vital en les aspiracions dels de les Garrigues, ja que els situa a sis punts de la permanència.
El Borges va jugar un bon partit i des de l’inici va portar la iniciativa en el joc. Tanmateix, qui es va avançar en el marcador va ser el Ripollet. En el minut 33, Pau es va internar a l’àrea i el seu fort tret no va donar opció a Sánchez i es va convertir en el 0-1. El gol no va alterar la tònica d’un matx que continuava governat pel Borges, encara que no van aconseguir trencar la defensa rival malgrat les freqüents ocasions de les quals van disposar. Amb el mínim avantatge dels barcelonins es va arribar al descans.
L’inici de la segona meitat no va variar la decoració, i el Borges va continuar portant el pes del joc mentre el Ripollet esperava en defensa i sense crear tot just ocasions. El tècnic local va introduir canvis per donar aire al seu equip. Els minuts passaven, el gol del Borges no arribava i el nerviosisme feia la seua aparició, fent que l’àrbitre del partit arribés a mostrar fins a set targetes grogues i una roja al local Cervera. Així les coses es va arribar als últims minuts del xoc i, en el minut 87, per fi, una falta al caire de l’àrea del Ripollet, executada per Rubió, va tocar a la barrera i va acabar a la xarxa per establir l’empat (1-1). El gol va donar encara més ànims als locals, que es van llançar a buscar el gol que els donés el triomf. I aquest va arribar poc abans del xiulet final de l’àrbitre, en una pilota dins de l’àrea visitant que va quedar als peus de Suñol, i el va habilitar per marcar el 2-1.