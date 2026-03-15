BÀSQUET
Derrota i mala imatge del Hiopos Lleida a la pista del Madrid (95-78)
Els lleidatans han guanyat el primer quart, però un parcial de 16-0 pels madrilenys ha acabat amb les aspiracions i han deixat assenyalats alguns jugadors
Un parcial de 0-10 del Hiopos Lleida gràcies a una gran defensa ha permès a l'equip de Gerard Encuentra endur-se el primer parcial per un ajustat 16-17. El Madrid ha passat per damunt dels lleidatans al segon quart amb un escandalós 31-9 de parcial on la imatge del Hiopos Lleida ha estat molt dolenta i s'han vist actituds sobre la pista que preocupen de cara al tram final de temporada. L'encert del Madrid ha estat espectacular amb un gran nombre de faltes que han permès visitar 16 vegades la línia de tirs lliures respecte als 5 del Hiopos Lleida.
Després del pas per vestuaris, amb el partit sentenciat s'ha entrat en un intercanvi de cistelles sense moure la diferència al marcador dels vint punts a favor del Reial Madrid. Dani Garcia ha sortit expulsat per faltes a l'inici del tercer quart i Walden s'ha carregat ràpidament. Pocs minuts per Jiménez després d'una discussió amb Encuentra a la primera part per encadenar diverses accions negatives, a més d'un Oriol Paulí que continua desaparegut amb la samarreta del Hiopos Lleida.
En l'últim quart, Golomán i Shurna han millorat la imatge dels lleidatans en un dia en què no ha aparegut Batemon, i Agada tampoc ha estat gens encertat. Tot i guanyar dos quarts i perdre el tercer per un punt, el desastre de segon quart ha decidit el partit pels blancs amb un clar 95-78 definitiu.