FUTBOL
Duel clau després de l’aturada
L’AEM rep l’Europa. Entrada gratis per a la base i socis del Lleida
L’AEM afronta avui (12.00/Lleida En Joc) un partit clau per la permanència davant de l’Europa després de l’aturada internacional. Les lleidatanes, que abans de la pausa van caure contra el Cacereño (2-1), arriben amb l’objectiu d’atansar-se a la permanència en una setmana clau en què afronten tres duels directes contra l’Europa, el Betis, en un partit ajornat, i l’Albacete.
Malgrat la gerra d’aigua freda que va suposar caure davant del Cacereño, equip que marca la salvació amb 23 punts, el tècnic del conjunt lleidatà, Rubén López, va assegurar que “l’equip està en el millor moment” des del seu retorn a la banqueta. “Tornant de Càceres, les jugadores ja volien jugar el següent partit. Les veig molt animades i si guanyem tindrem opcions”, va afegir. Les del Secà afronten el xoc al Recasens des de l’onzena posició amb 20 punts, a tres de la salvació, i amb l’oportunitat de retallar distàncies amb els seus principals competidors.
Per la seua part, l’Europa, que segons López és un “equip perillós i amb molts recursos ofensius”, arribarà al duel en penúltima posició amb 17 punts i després de caure en els seus últims tres encontres. Tot i així, aquesta temporada, el club de Gràcia està sent un malson per a les locals, que van caure per 1-3 a la Copa de la Reina i 1-0 en el xoc de la primera volta.
L’AEM necessita el suport de la seua gent i sota el lema Fem vibrar el Recasens ha impulsat una campanya per omplir el camp lleidatà. El club del Segrià ha fet una crida als membres de la base, que podran accedir gratis amb dos acompanyants, i als socis del Lleida CF, que podran fer el mateix amb un acompanyant.
D’altra banda, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va presentar ahir un nou sistema de competició tant a Primera Federació com a Segona Federació. Es passaria a dos grups a Primera i quatre a Segona. La proposta haurà de ser aprovada per l’Assemblea General de l’RFEF.