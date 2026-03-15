AEM
L'AEM s'imposa a l'Europa amb un gol de Marta Charle (1-0)
Les lleidatanes han dominat durant gran part del partit i sumen tres punts clau en la lluita per la salvació
L'AEM ha derrotat l'Europa per 1-0 al Recasens, gràcies al gol de Marta Charle al minut 45 de la primera part. Les lleidatanes han dominat gran part del matx, amb més arribades i ocasions, mentre que l'Europa s'ha defensat amb ordre malgrat el vent a favor, sense crear gaires oportunitats de perill fins a la segona meitat.
El conjunt local ha començat amb més intensitat i ha disposat de les primeres aproximacions. Al minut 10, Evelyn ha provat amb un xut potent que ha marxat per sobre del travesser, i tres minuts després, Maria Lara ha rematat de forma fluixa i centrada dins l'àrea, però la portera Curbelo ha aturat sense problemes. L'Europa ha respost al minut 20 amb una rematada de Sara López que ha fregat el pal, en la jugada més perillosa de les visitants en aquesta primera meitat. Noe, capitana de l'AEM, ha estat amonestada al 38, la qual cosa li impedirà jugar el pròxim partit. Abans del descans, Marta Charle ha obert el marcador amb una bona definició dins l'àrea petita, i al temps afegit ha tingut una altra ocasió clara que ha tret la defensa sobre la línia de gol.
A la segona part, l'Europa ha buscat l'empat amb insistència, mentre que l'AEM ha defensat el resultat amb solidesa. Al minut 57, Lucía Alba ha estat protagonista amb una aturada espectacular després d'una rematada de cap que semblava gol. La portera local ha tornat a intervenir al minut 75, salvant l'empat després d'una errada de Silvia Peñalver en la sortida de pilota. Curbelo, per la seva banda, també ha respost al minut 61 amb una bona intervenció en un xut directe de falta.
L'Europa ha fet tres canvis al descans, amb les entrades de Bové, Anon i Aina Torres per Extremera, Julia Gómez i Miri. Al minut 70, Maria Abad ha entrat per Núria Benet, i ja al tram final, al 84, Alba Pérez va substituir Sara López. L'AEM ha mogut la banqueta al minut 60, amb l'entrada de Cintia Hormigo per Marta Charle. Al 72, Alba de la Fuente i Honoka han entrat per Evelyn i Maria Lara, i al 81, Inés Faddi ha reemplaçat Congo.
L'AEM ha sabut tancar el partit als minuts finals sense rebre ocasions de perill per part barcelonina i suma tres punts per empatar amb el Cacereño, tot i no sortir del descens per l'average, però amb un partit menys que recuperarà aquest pròxim dimecres al camp del Betis.